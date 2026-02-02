दिल्ली में धरना नहीं, इंसाफ की... बंग भवन के बाहर पुलिस तैनाती पर भड़कीं ममता बनर्जी

Mamata Banerjee: राष्ट्रीय राजधानी में पश्चिम बंगाल सरकार के गेस्ट हाउस बंग भवन के बाहर उस समय माहौल गरमा गया, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वहां तैनात पुलिसकर्मियों से सीधे सवाल किए. ममता का कहना है कि बंगाल से आए परिवार पहले ही तनाव में हैं और अब उन्हें डराने का माहौल बनाया जा रहा है.

Mamata Banerjee: दिल्ली दौरे पर आईं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बंग भवन के बाहर मौजूद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराज़गी जाहिर की. उन्होंने कहा कि उनकी मौजूदगी को आंदोलन की तरह देखा जा रहा है, जबकि वह चुनावी सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से प्रभावित लोगों की आवाज उठाने आई हैं. ममता का कहना है कि बंगाल से आए परिवार पहले ही तनाव में हैं और अब उन्हें डराने का माहौल बनाया जा रहा है.

सम्मान और संवेदनशीलता से पेश आएं

दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी में पश्चिम बंगाल सरकार के गेस्ट हाउस बंग भवन के बाहर उस समय माहौल गरमा गया, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वहां तैनात पुलिसकर्मियों से सीधे सवाल किए. उन्होंने कहा कि दिल्ली आने का उनका मकसद किसी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उन परिवारों के साथ खड़ा होना है, जो चुनावी सूची की विशेष गहन जांच प्रक्रिया से प्रभावित हुए हैं. ममता बनर्जी रविवार को दिल्ली पहुंची थीं और बंग भवन में ठहरे उन लोगों से मुलाकात कर रही हैं, जो बंगाल में मतदाता सूची से जुड़े मामलों को लेकर परेशान हैं. सोमवार को जब उन्होंने गेस्ट हाउस के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल देखा, तो उन्होंने इसे अनावश्यक बताया. मुख्यमंत्री ने सुरक्षाकर्मियों से कहा कि वे बंगाल से आए आम लोगों के साथ सम्मान और संवेदनशीलता से पेश आएं.

बंग भवन में रह रहे परिवारों को डराया जा रहा है

उन्होंने आरोप लगाया कि बंग भवन में रह रहे परिवारों को डराया जा रहा है और उन पर लगातार नजर रखी जा रही है. ममता ने सवाल उठाया कि क्या अब पीड़ित परिवारों को मीडिया से बात करने की भी इजाजत नहीं है. उन्होंने कहा कि जब देश की राजधानी में गंभीर घटनाएं होती हैं, तब पुलिस की मौजूदगी पर सवाल उठते हैं, लेकिन यहां शांत लोगों के लिए इतनी सख्ती क्यों दिखाई जा रही है. मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस पूरे मुद्दे को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और चुनाव आयोग के साथ उनकी बैठक पहले से तय है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है और उसे दबाया नहीं जाना चाहिए.

आम जनता की समस्याओं की अनदेखी

केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वह पुलिस बल को जिम्मेदार नहीं ठहरातीं, बल्कि उन लोगों को दोष देती हैं जो फैसले लेते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग आम जनता की समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं और एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है. ममता ने कहा कि दिल्ली आज एक ऐसी जगह बनती जा रही है, जहां कमजोर तबकों के लिए जगह कम होती जा रही है.

