बंगाल में मंत्रियों के विभाग का ऐलान, जानिए शुभेंदु कैबिनेट में किसे मिला कौन सा मंत्रालय?

शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी.

पश्चिम बंगाल में एक बड़ा सियासी उलटफेर हो चुका है. ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को खत्म कर बीजेपी ने सत्ता संभाल ली है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ शनिवार (9 मई 2026) को जिन पांच मंत्रियों ने शपथ ली थी, अब उनके विभागों (पोर्टफोलियो) का भी ऐलान कर दिया गया है.

सोमवार (11 मई 2026) को राज्य सचिवालय नबन्ना में कैबिनेट की पहली बैठक हुई. इस मीटिंग के बाद साफ हो गया कि कौन सा नेता कौन सी जिम्मेदारी संभालेगा.

किसे मिला कौन सा विभाग?

नई सरकार में दिग्गजों को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं. दिलीप घोष को पंचायत और पशु संसाधन विकास विभाग सौंपा गया है. गांव के विकास की कमान अब इनके हाथ में होगी. अशोक कीर्तनिया को खाद्य मंत्रालय दिया गया है. खुदीराम टुडू पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे. अग्निमित्रा पॉल को महिला एवं बाल कल्याण विभाग दिया गया है. निशिथ प्रामाणिक के पास उत्तर बंगाल विकास के साथ-साथ खेल और युवा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी रहेगी.

पहली कैबिनेट मीटिंग के बड़े फैसले

बीजेपी सरकार ने अपनी पहली ही बैठक में संकेत दे दिया है कि वे फुल स्पीड में काम करने वाले हैं. सरकार ने चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है. ममता सरकार ने केंद्र की 'आयुष्मान भारत' योजना को बंगाल में लागू नहीं किया था, लेकिन अब नई कैबिनेट ने इसे पूरे राज्य में लागू करने की मंजूरी दे दी है.

सरकारी नौकरियों में ढील

स्कूल में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. कैबिनेट ने नौकरी के लिए आवेदन करने की उम्र सीमा बढ़ाने का फैसला किया है. साथ ही भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सरकार ने 600 एकड़ जमीन सीमा सुरक्षा बल (BSF) को ट्रांसफर करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है.

पुरानी योजनाएं बंद नहीं होंगी

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है. उन्होंने साफ किया कि राज्य में पहले से चल रही किसी भी जनहित योजना को बंद नहीं किया जाएगा. हालांकि, उन्होंने एक कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इन योजनाओं का फायदा उठा रहे गलत लोगों को बाहर निकाला जाएगा.

सीएम ने कहा: "हम योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, लेकिन हम उन लोगों की पहचान करेंगे जो इसके हकदार नहीं हैं. जैसे कि मृत व्यक्ति या वे लोग जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, लेकिन फिर भी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं. हमारा मकसद है कि सरकारी मदद सिर्फ देश के असली हकदार नागरिकों तक ही पहुंचे."

शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जनता का शुक्रिया

कैबिनेट ने बंगाल की जनता और प्रशासन का आभार व्यक्त किया. सरकार ने कहा कि लंबे समय के बाद राज्य में बिना किसी डर और हिंसा के निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, जिसके लिए मतदाता बधाई के पात्र हैं.