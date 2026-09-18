मजबूरी या कुछ और, ममता बनर्जी फिर से क्यों कर रही कांग्रेस का समर्थन... बंगाल में क्या पक रही खिचड़ी?

नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी गुट की उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया है. संचिता प्रधान ने निर्धारित समय सीमा से एक दिन पहले अपना नाम वापस लिया. उन्होंने सीएम शुभेंदु अधिकारी से मिलने के बाद नंदीग्राम उपचुनाव से अपना नाम वापस लिया.

नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी गुट की प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया है

संचिता प्रधान को ममता गुट ने नंदीग्राम उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया था

उन्होंने नाम वापसी के एक दिन पहले अपना नामांकन वापस लिया

ममता गुट ने नंदीग्राम में कांग्रेस को समर्थन का ऐलान कर दिया है

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बवाल मचा है. एक ओर चुनाव आयोग ने टीएमसी के ममता बनर्जी गुट और अरूप राय को उपचुनाव के लिए अस्थायी तौर पर अलग-अलग नाम और सिंबल आवंटित किया है और उन्हें टीएमसी के मूल नाम और चुनावी सिलंब के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है. वहीं इसी खींचतान के बीच नंदीग्राम उपचुनाव में ममता बनर्जी गुट की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने आज अपना नामांकन वापस ले लिया.

अब ऐसे में ममता गुट ने नंदीग्राम में कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है. आइए जानते हैं कि अभी तक कांग्रेस से दूरी बनाने वाली ममता बनर्जी ने अचानक से समर्थन करने का ऐलान क्यों किया?



उपचुनाव में नामांकन वापसी की निर्धारित समय सीमा से एक दिन पहले संचिता के चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया. उन्होंने सीएम शुभेंदु अधिकारी से मिलने के बाद अपना नामांकन वापस लिया. ऐसे में यह पूर्व सीएम ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है.

ममता ने क्यों किया कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान?

अभी तक ममता बनर्जी कांग्रेस से दूरी बना रखी थी. यहां तक की खबर यह भी सामने आई थी कि वह इंडिया ब्लाॅक से अलग होकर तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में है.

मौजूदा हालात को देखें तो ममता बंगाल में पूरी तरह से घिरी नजर आ रही हैं. एक तरफ राज्य में बीजेपी की सत्ता हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी को तोड़कर अलग गुट बनाने वाले अरूप राॅय हैं.

पहले से ही 20 सांसदों ने पार्टी से किराना कर लिया है और वह NCPI में शामिल हो चुके हैं. अब नंदीग्राम सीट पर होने वाले उपचुनाव में अचानक से उम्मीदवार के अपना नामांकन वापस ले लिया है.

ऐसे में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस को समर्थन करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था. ऐसे ममता बनर्जी के पास उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने के अलावा नंदीग्राम में कोई दूसरा विकल्प नहीं था.

ममता को एक दिन में दो बड़े झटके

आज ममता बनर्जी को एक ही दिन में दो बड़े झटके लगे. पहला उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने टीएमसी के दो गुटों में हुए विवाद के कारण दोनों को टीएमसी के मूल नाम और सिंबल पर चुनाव लड़ने से रोक दिया और दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और सिंबल आवंटित कर दिए.

ममता बनर्जी के गुट को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और फुटबॉल खिलाड़ी’ चुनाव चिह्न दिया गया है, जबकि दूसरे गुट को ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘लिफाफा’ चिह्न मिला है. चुनाव आयोग ने कहा है कि यह व्यवस्था अंतरिम है. पुराने TMC नाम और ‘फूल और घास’ चिह्न को लेकर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है.

नंदीग्राम में अब बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई

नंदीग्राम विधानसभी सीट राज्य की राजनीति में बहुत महत्व रखती है. इसी सीट से 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़े थे. इस साल पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी शुभेंदु अधिकारी ने यहां से जीत दर्ज की थी. अधिकारी भवानीपुर सीट से भी चुनाव लड़े थे और जीत गए थे.

बाद उन्होंने नंदीग्राम सीट छोड़ दी, जिस कारण इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है. ऐसे में उपचुनाव में बीजेपी और ममता गुट दोनों के लिए यह सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है. ऐसे में अब इस सीट पर बीजेपी की उम्मीदवार हसीरानी रथ और कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें - Explainer: TMC खत्म! बंगाल में अब लिफाफा बनाम फुटबॉल की लड़ाई... BJP को इससे कितना फायदा?