FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'टब में डुबोकर की पोती की हत्या', आरोपी ने जमानत के लिए लगाई अर्जी तो बोला कोर्ट- 80 साल बाद भी लोगों की सोच...

'टब में डुबोकर की पोती की हत्या', आरोपी ने जमानत के लिए लगाई अर्जी तो बोला कोर्ट- 80 साल बाद भी लोगों की सोच...

मजबूरी या कुछ और, ममता बनर्जी फिर से क्यों कर रही कांग्रेस का समर्थन... बंगाल में क्या पक रही खिचड़ी?

मजबूरी या कुछ और, ममता बनर्जी फिर से क्यों कर रही कांग्रेस का समर्थन... बंगाल में क्या पक रही खिचड़ी?

नंदीग्राम और असम में कांग्रेस को समर्थन देंगी ममता बनर्जी, पार्टी और सिंबल खोने के बाद दी पहली प्रतिक्रिया

नंदीग्राम और असम में कांग्रेस को समर्थन देंगी ममता बनर्जी, पार्टी और सिंबल खोने के बाद दी पहली प्रतिक्रिया

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

मजबूरी या कुछ और, ममता बनर्जी फिर से क्यों कर रही कांग्रेस का समर्थन... बंगाल में क्या पक रही खिचड़ी?

नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी गुट की उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया है. संचिता प्रधान ने निर्धारित समय सीमा से एक दिन पहले अपना नाम वापस लिया. उन्होंने सीएम शुभेंदु अधिकारी से मिलने के बाद नंदीग्राम उपचुनाव से अपना नाम वापस लिया.

Latest News

Manoj Mishra

Updated : Sep 18, 2026, 06:57 PM IST

मजबूरी या कुछ और, ममता बनर्जी फिर से क्यों कर रही कांग्रेस का समर्थन... बंगाल में क्या पक रही खिचड़ी?

पश्चिम बंगाल पूर्व सीएम ममता बनर्जी (इमेज क्रेडिट - AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी गुट की प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया है 
  • संचिता प्रधान को ममता गुट ने नंदीग्राम उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया था 
  • उन्होंने नाम वापसी के एक दिन पहले अपना नामांकन वापस लिया 
  • ममता गुट ने नंदीग्राम में कांग्रेस को समर्थन का ऐलान कर दिया है 

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बवाल मचा है. एक ओर चुनाव आयोग ने टीएमसी के ममता बनर्जी गुट और अरूप राय को उपचुनाव के लिए अस्थायी तौर पर अलग-अलग नाम और सिंबल आवंटित किया है और उन्हें टीएमसी के मूल नाम और चुनावी सिलंब के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है. वहीं इसी खींचतान के बीच नंदीग्राम उपचुनाव में ममता बनर्जी गुट की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने आज अपना नामांकन वापस ले लिया.

अब ऐसे में ममता गुट ने नंदीग्राम में कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है. आइए जानते हैं कि अभी तक कांग्रेस से दूरी बनाने वाली ममता बनर्जी ने अचानक से समर्थन करने का ऐलान क्यों किया? 
 
उपचुनाव में नामांकन वापसी की निर्धारित समय सीमा से एक दिन पहले संचिता के चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया. उन्होंने सीएम शुभेंदु अधिकारी से मिलने के बाद अपना नामांकन वापस लिया. ऐसे में यह पूर्व सीएम ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है.  

Nandigram by-election

ममता ने क्यों किया कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान? 

अभी तक ममता बनर्जी कांग्रेस से दूरी बना रखी थी. यहां तक की खबर यह भी सामने आई थी कि वह इंडिया ब्लाॅक से अलग होकर तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में है.

मौजूदा हालात को देखें तो ममता बंगाल में पूरी तरह से घिरी नजर आ रही हैं. एक तरफ राज्य में बीजेपी की सत्ता हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी को तोड़कर अलग गुट बनाने वाले अरूप राॅय हैं. 

पहले से ही 20 सांसदों ने पार्टी से किराना कर लिया है और वह NCPI में शामिल हो चुके हैं. अब नंदीग्राम सीट पर होने वाले उपचुनाव में अचानक से उम्मीदवार के अपना नामांकन वापस ले लिया है.

ऐसे में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस को समर्थन करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था. ऐसे ममता बनर्जी के पास उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने के अलावा नंदीग्राम में कोई दूसरा विकल्प नहीं था. 

ममता को एक दिन में दो बड़े झटके 

आज ममता बनर्जी को एक ही दिन में दो बड़े झटके लगे. पहला उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने टीएमसी के दो गुटों में हुए विवाद के कारण दोनों को टीएमसी के मूल नाम और सिंबल पर चुनाव लड़ने से रोक दिया और दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और सिंबल आवंटित कर दिए.

Nandigram by-election

ममता बनर्जी के गुट को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और फुटबॉल खिलाड़ी’ चुनाव चिह्न दिया गया है, जबकि दूसरे गुट को ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘लिफाफा’ चिह्न मिला है. चुनाव आयोग ने कहा है कि यह व्यवस्था अंतरिम है. पुराने TMC नाम और ‘फूल और घास’ चिह्न को लेकर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है.

नंदीग्राम में अब बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई

नंदीग्राम विधानसभी सीट राज्य की राजनीति में बहुत महत्व रखती है. इसी सीट से 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़े थे. इस साल पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी शुभेंदु अधिकारी ने यहां से जीत दर्ज की थी. अधिकारी भवानीपुर सीट से भी चुनाव लड़े थे और जीत गए थे.

बाद उन्होंने नंदीग्राम सीट छोड़ दी, जिस कारण इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है. ऐसे में उपचुनाव में बीजेपी और ममता गुट दोनों के लिए यह सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है. ऐसे में अब इस सीट पर बीजेपी की उम्मीदवार हसीरानी रथ और कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें - Explainer: TMC खत्म! बंगाल में अब लिफाफा बनाम फुटबॉल की लड़ाई... BJP को इससे कितना फायदा?

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement