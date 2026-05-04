Latest News

Kusum Lata

Updated : May 04, 2026, 04:57 PM IST

West Bengal Assembly Election Winners List: पश्चिम बंगाल की किस सीट पर कौन जीता, यहां देखें पूरी लिस्ट
पश्चिम बंगाल चुनाव के वोटों की गिनती जारी है. रुझानों में बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती दिख रही है. बीजेपी 197 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं, 15 साल से बंगाल की सत्ता में काबिज TMC 90 सीटों पर सिमटती नज़र आ रही है. चलिए देखते हैं पश्चिम बंगाल की पूरी विनर लिस्ट-

  Seat Winner Party
1 Mekliganj    
2 Mathabhanga    
3 Cooch Behar Uttar    
4 Cooch Behar Dakshin    
5 Sitalkuchi    
6 Sitai    
7 Dinhata    
8 Natabari    
9 Tufanganj    
10 Kumargram    
11 Kalchini    
12 Alipurduars    
13 Falakata    
14 Madarihat    
15 Dhupguri    
16 Maynaguri    
17 Jalpaiguri    
18 Rajganj    
19 Dabgram-Phulbari    
20 Mal    
21 Nagrakata    
22 Kalimpong BHARAT KUMAR CHETRI  BJP
23 Darjeeling NOMAN RAI BJP
24 Kurseong    
25 Matigara-Naxalbari    
26 Siliguri    
27 Phansidewa    
28 Chopra    
29 Islampur    
30 Goalpokhar    
31 Chakulia    
32 Karandighi    
33 Hemtabad    
34 Kaliaganj    
35 Raiganj    
36 Itahar    
37 Kushmandi    
38 Kumarganj    
39 Balurghat    
40 Tapan    
41 Gangarampur    
42 Harirampur    
43 Habibpur    
44 Gazole    
45 Chanchal    
46 Harishchandrapur    
47 Malatipur    
48 Ratua    
49 Manikchak    
50 Maldaha    
51 English Bazar    
52 Mothabari    
53 Sujapur    
54 Baishnabnagar    
55 Farakka    
56 Samserganj    
57 Suti    
58 Jangipur    
59 Raghunathganj    
60 Sagardighi    
61 Lalgola    
62 Bhagabangola REYAT HOSSAIN SARKAR TMC
63 Raninagar    
64 Murshidabad    
65 Nabagram    
66 Khargram    
67 Burwan SUKHEN KUMAR BAGDI BJP
68 Kandi    
69 Bharatpur    
70 Rejinagar    
71 Beldanga    
72 Baharampur    
73 Hariharpara    
74 Nowda    
75 Domkal    
76 Jalangi    
77 Karimpur    
78 Tehatta    
79 Palashipara    
80 Kaliganj    
81 Nakashipara    
82 Chapra    
83 Krishnanagar Uttar    
84 Nabadwip    
85 Krishnanagar Dakshin    
86 Santipur    
87 Ranaghat Uttar Paschim    
88 Krishnaganj    
89 Ranaghat Uttar Purba    
90 Ranaghat Dakshin    
91 Chakdaha    
92 Kalyani    
93 Haringhata    
94 Bagdah    
95 Bongaon Uttar    
96 Bongaon Dakshin    
97 Gaighata    
98 Swarupnagar    
99 Baduria    
100 Habra    
101 Ashoknagar    
102 Amdanga    
103 Bijpur    
104 Naihati    
105 Bhatpara    
106 Jagatdal    
107 Noapara    
108 Barrackpore    
109 Khardaha KALYAN CHAKRABORTI BJP
110 Dum Dum Uttar    
111 Panihati    
112 Kamarhati    
113 Baranagar    
114 Dum Dum    
115 Rajarhat New Town    
116 Bidhannagar    
117 Rajarhat Gopalpur    
118 Madhyamgram    
119 Barasat    
120 Deganga    
121 Haroa    
122 Minakhan    
123 Sandeshkhali    
124 Basirhat Dakshin    
125 Basirhat Uttar    
126 Hingalganj    
127 Gosaba    
128 Basanti    
129 Kultali    
130 Patharpratima    
131 Kakdwip    
132 Sagar    
133 Kulpi    
134 Raidighi    
135 Mandirbazar    
136 Jaynagar    
137 Baruipur Purba    
138 Canning Paschim    
139 Canning Purba    
140 Baruipur Paschim    
141 Magrahat Purba    
142 Magrahat Paschim    
143 Diamond Harbour    
144 Falta    
145 Satgachia    
146 Bishnupur    
147 Sonarpur Dakshin    
148 Bhangar    
149 Kasba    
150 Jadavpur    
151 Sonarpur Uttar    
152 Tollyganj    
153 Behala Purba    
154 Behala Paschim    
155 Maheshtala    
156 Budge Budge    
157 Metiabruz ABDUL KHALEQUE MOLLA TMC
158 Kolkata Port    
159 Bhabanipur    
160 Rashbehari    
161 Ballygunge    
162 Chowrangee    
163 Entally    
164 Beleghata    
165 Jorasanko    
166 Shyampukur    
167 Maniktala    
168 Kashipur-Belgachhia    
169 Bally    
170 Howrah Uttar    
171 Howrah Madhya    
172 Shibpur    
173 Howrah Dakshin    
174 Sankrail    
175 Panchla    
176 Uluberia Purba    
177 Uluberia Uttar    
178 Uluberia Dakshin    
179 Shyampur    
180 Bagnan    
181 Amta    
182 Udaynarayanpur    
183 Jagatballavpur ANUPAM GHOSH BJP
184 Domjur    
185 Uttarpara    
186 Sreerampur    
187 Champdani    
188 Singur    
189 Chandannagar    
190 Chunchura    
191 Balagarh    
192 Pandua    
193 Saptagram    
194 Chanditala    
195 Jangipara    
196 Haripal    
197 Dhanekhali    
198 Tarakeswar    
199 Pursurah    
200 Arambag    
201 Goghat    
202 Khanakul    
203 Tamluk    
204 Panskura Purba    
205 Panskura Paschim    
206 Moyna    
207 Nandakumar    
208 Mahisadal    
209 Haldia    
210 Nandigram    
211 Chandipur    
212 Patashpur    
213 Kanthi Uttar    
214 Bhagabanpur    
215 Khejuri    
216 Kanthi Dakshin    
217 Ramnagar    
218 Egra    
219 Dantan    
220 Nayagram    
221 Gopiballavpur    
222 Jhargram    
223 Keshiary    
224 Kharagpur Sadar    
225 Narayangarh    
226 Sabang    
227 Pingla    
228 Kharagpur    
229 Debra    
230 Daspur    
231 Ghatal    
232 Chandrakona    
233 Garbeta    
234 Salboni    
235 Keshpur    
236 Medinipur SANKAR KUMAR GUCHHAIT BJP
237 Binpur    
238 Bandwan    
239 Balarampur    
240 Baghmundi    
241 Joypur    
242 Purulia    
243 Manbazar    
244 Kashipur    
245 Para    
246 Raghunathpur    
247 Saltora    
248 Chhatna    
249 Ranibandh    
250 Raipur    
251 Taldangra    
252 Bankura    
253 Barjora    
254 Onda    
255 Bishnupur    
256 Katulpur    
257 Indas    
258 Sonamukhi    
259 Khandaghosh    
260 Bardhaman Dakshin    
261 Raina    
262 Jamalpur    
263 Monteswar SAIKAT PANJA BJP
264 Kalna    
265 Memari    
266 Bardhaman Uttar    
267 Bhatar KARFA SOUMEN BJP
268 Purbasthali Dakshin    
269 Purbasthali Uttar    
270 Katwa    
271 Ketugram    
272 Mangalkot    
273 Ausgram    
274 Galsi    
275 Pandabeswar    
276 Durgapur Purba    
277 Durgapur Paschim    
278 Raniganj    
279 Jamuria DR. BIJAN MUKHERJEE BJP
280 Asansol Dakshin AGNIMITRA PAUL BJP
281 Asansol Uttar    
282 Kulti    
283 Barabani    
284 Dubrajpur    
285 Suri    
286 Bolpur    
287 Nanoor    
288 Labhpur    
289 Sainthia    
290 Mayureswar    
291 Rampurhat    
292 Hansan    
293 Nalhati    
294 Murarai    
