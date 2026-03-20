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TMC Manifesto 2026: हर परिवार को घर, महिलाओं के लिए ₹18,000... बंगाल में CM ममता के 10 बड़े वादे

TMC Election Manifesto 2026: सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी का घोषणा पत्र जारी करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह गलत तरीके से बंगाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है.

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रईश खान

Updated : Mar 20, 2026, 07:00 PM IST

TMC Manifesto 2026: हर परिवार को घर, महिलाओं के लिए ₹18,000... बंगाल में CM ममता के 10 बड़े वादे

TMC manifesto 2026

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West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने शुक्रवार (20 मार्च) को विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया. इसमें उन्होंने महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद, हर परिवार को घर और बेरोजगार युवाओं को हर महीने पॉकेट मनी देने जैसे 10 बड़े वादे किए. घोषणा पत्र जारी करते समय सीएम ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी गलत तरीके से बंगाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है.

सीएम ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने हमें बहुत आशीर्वाद और सपोर्ट दिया है. हम भी उनकी सेवा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. लेकिन केंद्र में बैठी बीजेपी की सत्ता हर चुनाव में साजिश करने में जुटी है. इस बार तो उसने सारी हदें ही पार कर दी. ऐसा लगता है कि वे किसी भी तरह से बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं. राज्य को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, लेकिन हम भाजपा को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे.

बंगाल के लिए 'दीदी' के 10 बड़े वादे

  • टीएमसी ने लक्ष्मी भंडार योजना में 500 रुपये बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. जनरल कैटेगरी की महिलाओं को अब 1,500 रुपये (₹18,000 सालाना) देने की घोषणा की गई है. पहले इस योजना के तहत 1,000 रुपये मिलते थे. SC/ST  लाभार्थियों को 1,700 रुपये (₹20,400 सालाना) देने का वादा किया गया है.
  • बेरोजगार युवाओं को 1,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता के तौर पर दी जाएगी.
  • जमीनहीन किसानों को मदद देने और एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से बेहतर बनाने के लिए ₹30,000 करोड़ का एग्री-बजट लाने का ऐलान किया.
  • बंगाल में हर परिवार को पक्का घर, बिजली और पाइप से पीने का पानी मिलेगा.
  • सरकार हेल्थकेयर की असरदार डोरस्टेप डिलीवरी पक्का करने के लिए हर ब्लॉक और कस्बे में सालाना दुआरे चिकित्सा कैंप लगाएगी. जिससे लोगों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.
  • ‘बांग्लार शिक्षायतन’ के तहत सभी सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव कर उनको बेहतर बनाया जाएगा.
  • बंगाल को पूर्वी भारत के लिए ट्रेड का गेटवे बनाने पर फोकस होगा, जिसमें वर्ल्ड-क्लास लॉजिस्टिक्स, पोर्ट, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर और एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट ग्लोबल ट्रेड सेंटर होंगे.
  • मौजूदा लाभार्थियों को बिना रुकावट ओल्ड एज पेंशन सपोर्ट पक्का करने और सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने का लक्ष्य.
  • राज्य में 7 नए जिले और एक बड़े ज्योग्राफिकल रीऑर्गेनाइजेशन के जरिए अर्बन लोकल बॉडीज की संख्या बढ़ाने का वादा किया.
  • ये 10 प्रतिज्ञा टीएमसी के शासन की नींव बनेंगे और अगले पांच सालों के लिए रोडमैप का काम करेंगे.
     

बंगाल में कब होगा मतदान
बता दें, पश्चिम बंगाल में इस बार दो चरण में मतदान होगा. 23 और 29 अप्रैल को. वोटों की गिनती 4 मई को होगी. राज्य में कुल 294 सीटें हैं. TMC ने इस बार 291 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं. तीन सीटें उन्होंने अपने सहयोगी पार्टी को छोड़ी हैं.

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