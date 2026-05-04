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BJP ने बंगाल में कैसे लगाई दीदी के किले में सेंध? जानिए भाजपा की जीत के 5 बड़े कारण!

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है. अभी तक के रुझानों में बंगाल की सत्ता से ममता बनर्जी की विदाई तय लग रही है.

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Gaurav Barar

Updated : May 04, 2026, 01:14 PM IST

BJP ने बंगाल में कैसे लगाई दीदी के किले में सेंध? जानिए भाजपा की जीत के 5 बड़े कारण!
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West Bengal Election 2026 Results: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर दी है. हालांकि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन रुझानों से साफ है कि ममता बनर्जी के 15 साल के अभेद्य शासन पर आखिरकार पूर्ण विराम लग गया है और राज्य में पहली बार 'भगवा सरकार' बनने की राह साफ हो गई है.

चुनावी रुझानों के मुताबिक, 293 सीटों में से भाजपा 191 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जो बहुमत के आंकड़े (147) से 44 सीटें अधिक है. वहीं, सत्तारूढ़ टीएमसी 98 सीटों पर सिमटती दिख रही है. 2011 में शून्य से शुरुआत करने वाली भाजपा ने 2026 में 45% वोट शेयर हासिल कर बंगाल की सियासी जमीन को पूरी तरह बदल दिया है. आखिर भाजपा ने ममता बनर्जी के मजबूत किले में यह सेंध कैसे लगाई? जानिए वो 5 मुख्य कारण जिन्होंने इस ऐतिहासिक जीत की पटकथा लिखी.

1. SIR का गणित, वोटर्स लिस्ट से कटे नाम

इस चुनाव में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई. चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के बाद राज्य में पंजीकृत 7.66 करोड़ मतदाताओं में से करीब 91 लाख नाम हटा दिए गए. इनमें से अधिकांश नाम मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों से कटे, जो टीएमसी का कोर वोट बैंक माने जाते थे. वोटर्स की संख्या में आई इस 11.8% की गिरावट ने टीएमसी के समीकरण बिगाड़ दिए और भाजपा की राह आसान कर दी.

2. 'फिश पॉलिटिक्स' और बंगाली अस्मिता

ममता बनर्जी ने भाजपा को शाकाहारी संस्कृति वाली बाहरी पार्टी बताकर माछ-भाते बंगाली (मछली-चावल खाने वाला बंगाली) कार्ड खेला था. लेकिन भाजपा ने इसे बड़ी चतुराई से काउंटर किया. अनुराग ठाकुर और मनोज तिवारी जैसे नेताओं ने कोलकाता में सार्वजनिक रूप से मछली-चावल खाकर यह संदेश दिया कि उनका हिंदुत्व शाकाहारी नहीं बल्कि बंगाल के शाक्त हिंदुत्व के अनुकूल है. इससे भाजपा ने बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर दीदी के एकाधिकार को चुनौती दी.

3. ध्रुवीकरण की राजनीति

पहचान की राजनीति इस चुनाव का केंद्र बिंदु रही. टीएमसी सांसद सयानी घोष द्वारा मुस्लिम इलाकों में 'मेरे दिल में है काबा' गीत गाने को भाजपा ने बड़ा मुद्दा बना दिया. अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने इसे 'काली बनाम काबा' की लड़ाई करार दिया. भाजपा ने नैरेटिव सेट किया कि टीएमसी बंगाल पर 'अरबी पहचान' थोप रही है, जबकि बंगाल के दिल में सिर्फ मां काली बसती हैं. इस ध्रुवीकरण ने हिंदू वोटों को भाजपा के पक्ष में एकजुट करने का काम किया.

4. मोदी फैक्टर और युवाओं की आकांक्षाएं

बंगाल के लाखों युवा वोटर्स, जिन्होंने पिछले 15 सालों से सिर्फ टीएमसी का शासन देखा था, अब 'लक्ष्मी भंडार' जैसी छोटी नकद योजनाओं के बजाय बड़े उद्योगों और रोजगार की मांग कर रहे थे. प्रधानमंत्री मोदी के सोनार बांग्ला और डबल इंजन सरकार के वादे ने इस डिजिटल पीढ़ी को प्रभावित किया. इसके साथ ही मतुआ समुदाय को CAA के जरिए नागरिकता का भरोसा दिलाना भी भाजपा के लिए मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ.

5. कांग्रेस-लेफ्ट की गैर-मौजूदगी

एक समय बंगाल पर राज करने वाले कांग्रेस और वामपंथी दल इस बार भी पूरी तरह साफ हो गए. मुकाबला सीधे तौर पर भाजपा बनाम टीएमसी रहा. विपक्ष के वोटों का बंटवारा न होना और सत्ता विरोधी लहर का सीधा भाजपा की झोली में जाना जीत की अंतिम कड़ी साबित हुई. 2021 में जो सीटें भाजपा ने मामूली अंतर से हारी थीं, इस बार 5% वोट स्विंग ने उन सीटों को भगवा रंग में रंग दिया.

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