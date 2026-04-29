बंगाल में वोटिंग के बीच बवालः EVM खराबी की शिकायतें, नादिया में BJP उम्मीदवार पर हमला

पश्चिम बंगाल की 142 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग जारी है. 2021 के चुनाव में इन 142 सीटों में से 123 सीटें तृणमूल के खाते में गई थीं. इस चरण में ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर में भी वोटिंग हो रही है. इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी से है.

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है. वोटिंग के बीच बंगाल से झड़प और मारपीट की खबरें आ रही हैं. EVM में खराबी की शिकायतों के साथ-साथ नादिया के चापड़ा में बीजेपी उम्मीदवार ने TMC कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की.

BJP उम्मीदवार ने TMC पर लगाया हमले का आरोप

पश्चिम बंगाल विधानसभा की चापड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने सैकत सरकार को खड़ा किया है. 29 अप्रैल को वोटिंग शुरू होने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि TMC कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के पोलिंग एजेंट्स को बूथ में जाने से रोका. उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया. वहीं, हावड़ा के एक पोलिंग बूथ पर EVM खराबी की शिकायत आई. इसे लेकर कुछ वोटर्स ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने हालात को काबू में लिया और हंगामा करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

पहले चरण में हुई थी 92 प्रतिशत वोटिंग

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को हुई थी. पहले चरण में पश्चिम बंगाल में 92 प्रतिशत वोटिंग हुई. आज यानी 29 अप्रैल को दक्षिणी बंगाल में वोटिंग जारी है. यह TMC का गढ़ माना जाता है. दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है, 2021 के चुनाव में इन 142 में से 123 सीटों पर TMC की जीत हुई थी. बीजेपी के खाते में 18 और लेफ्ट के खाते में केवल एक सीट गई थी.

भवानीपुर में है सबसे बड़ी जंग

बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी जंग भवानीपुर सीट पर है. यह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट है. साल 2011 से यह सीट उनके पास है. इस बार इस सीट पर बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं. 2021 के चुनाव में सुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर टकराए थे. इस सीट पर 1956 वोटों के मार्जिन से सुवेंदु अधिकारी जीत गए थे. इस बार दोनों भवानीपुर में एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं.

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