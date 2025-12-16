बंगाल: Lionel Messi इवेंट विवाद में खेल मंत्री की गई कुर्सी, अरूप बिस्वास ने CM ममता को सौंपा इस्तीफा

पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने सीएम ममता बनर्जी को लिखे पत्र में कहा कि इस घटना की निष्पक्ष जांच सुनिश्चत करने के लिए उनका पद छोड़ना जरूरी है.

फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी (Lionel Messi) का 13 दिसंबर को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था. जिसमें मेसी को देखने के लिए भारी संख्या में फैंस पहुंच गए. इस दौरान सुरक्षा में भारी अव्यवस्था देखने को मिली. नाराज फैंस ने जमकर तोड़फोड़ की और पुलिस से भी भिड़ गए. इस मामले में हो रहे राजनीतिक विवाद के बीच बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौंप दिया. उन्होंने सीएम ममता को लिखे पत्र में कहा कि इस घटना की निष्पक्ष जांच सुनिश्चत करने के लिए वह अपना पद छोड़ रहे हैं.

TMC सांसद कुनाल घोष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि अरूप बिस्वास ने सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखकर उन्हें खेल मंत्री पद से दायित्व से मुक्ति करने का अनुरोध किया था. इस्तीफे की कॉपी भी उन्होंने पोस्ट की थी, लेकिन वह ऑफिशियल हैंडल नहीं था.

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि लियोनेल मेसी का GOAT इंडिया टूर 2025 के दौरान कोलकाता के साल्ड लेक स्टेडियम में 13 दिसंबर को इवेंट था. इस इवेंट में मेसी से मिलने के लिए फैंस ने काफी महंगी टिकटें खरीदी थीं. लेकिन जब मेसी स्टेडियम पहुंचे तो VVIP लोगों ने उनको घेर लिया. इनमें राजनेता, पुलिस अधिकारी और अन्य वीआईपी लोग थे. इस वजह से फैंस मेसी की एक झलक भी नहीं देख सके.

मेसी 15 मिनट में ही स्टेडियम से निकल गए. इससे फैंस का गुस्सा भड़क गया. उन्होंने स्टेडियम में तोड़फोड़ शुरू कर दी. स्टेडियम की कुर्सियां उखाड़-उखाड़कर फैंक दी. पुलिस ने जब उनको रोकने का प्रयास किया तो दर्शक उनसे भी भिड़ गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए. जिससे टीएमसी सरकार को काफी आलोचना झेलनी पड़ी. सीएम ममता ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कड़ी फटकार लगाई थी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से