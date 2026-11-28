Weather Updates: मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि घने कोहरे के कारण हाईवे, रेलवे रूट और एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम हो सकती है.

दिल्ली- NCR में 3 दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है

तमिलनाडु समेत 7 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है

दिल्ली-NCR, यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत में ठंड बढ़ने वाली है. राजस्थान में पारा 5 डिग्री तक पहुंच गया है. बिहार में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने यूपी में 28 नवंबर को घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 29 नवंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, उत्तराखंड में 3 दिसंबर को कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है.

दिल्ली-NCR, चंडीगढ़ और हरियाणा में 28 से 29 नवंबर तक घने कोहरे का अलर्ट है. 28 नवंबर को दिल्ली का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि घने कोहरे के कारण हाईवे, रेलवे रूट और एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम हो सकती है.

यूपी-बिहार में क्या है मौसम का हाल?

पूर्वी और पश्चिमी यूपी में 28 नवंबर को घना कोहरा छाने की संभावना है. दोनों क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है. वहीं बिहार में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया है. अगले सात दिनों में बारिश की संभावना नहीं है.

उत्तराखंड में होगी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिसंबर को राज्य में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है. बाकी दिनों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. हिमाचल प्रदेश में 1 दिसंबर तक अलग-अलग स्थानों पर घना कोहरा छाने की संभावना है.

राजस्थान का सीकर सबसे ठंडा

राजस्थान के सीकर में देश के मैदानी इलाकों का सबसे कम न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं पूर्वी राजस्थान में तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री तक नीचे रहा. आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होगी और ठंड बढ़ेगी.

7 राज्यों में बारिश का अलर्ट

तमिलनाडु-पुडुचेरी में 28 नवंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. केरल और लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना जताई गई है. अंडमान-निकोबार में 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक भारी बारिश हो सकती है. कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक अलग-अलग स्थानों पर बारिश का अनुमान है.

कहां ज्यादा और कम रहा तापमान?

27 नवंबर को राजस्थान के सीकर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा. पश्चिमी यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया.

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