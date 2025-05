दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार सुबह मौसम ने मानों कहर ही बरपा दिया हो. सुबह-सुबह तेज बारिश और आंधी ने लोगों के घर पर दस्तक दी. मई का महीना शुरू होते ही लोगों ने चिलचिलाती गर्मी और धूप की उम्मीद की होगी, लेकिन सुबह-सुबह मौसम ने ऐसी करवट ली की मानों मानसून का महीना शुरू हो गया हो. तेज हवाओं से घरों की खिड़कियां और दरवाजे खुलने-बंद होने लगे. हलांकि, बारिश होने से दिल्ली, नोएडा गाजियाबाद और आसपास के शहरों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. इसी के साथ यूपी-बिहार में भी मौसम सुहाना हो गया है.

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार सुबह-सुबह बारिश ने सभी को नींद से जगा दिया. मई के महीने में ऐसी मूसलाधार बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. हालांकि, बारिश की वजह से सुबह के वक्त ऑफिस आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. इसके साथ ही जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. IMD ने दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया. मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहेगा. इसके साथ ही गरज के साथ बारिश और आंधी आने की भी संभावना जताई गई है.

#WATCH | Delhi | Heavy rain accompanied by thunderstorm lashes national capital, bringing respite from heat.



(Visuals from Pandit Pant Marg) pic.twitter.com/kC6Xco8ZCH