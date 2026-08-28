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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

दिल्ली समेत 13 राज्यों में होगी बारिश... UP- उत्तराखंड में बाढ़ का खतरा, MP- राजस्थान और हिमाचल में कैसा रहेगा मौसम?

Weather Updates: मौसम विभाग ने आज दिल्ली-एमसीआर सहित देश के 13 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है. वहीं यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में अचानक बाढ़ आने की संभावना है. आइए जानते हैं कि आज एमपी, राजस्थान, हिमचाल सहित देश के अन्य राज्यों में मौसम कैसा रहेगा.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 28, 2026, 07:04 AM IST

दिल्ली समेत 13 राज्यों में होगी बारिश... UP- उत्तराखंड में बाढ़ का खतरा, MP- राजस्थान और हिमाचल में कैसा रहेगा मौसम?

कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Image- IANS)

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  • IMD ने आज दिल्ली सहित देश के 13 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है 
  • कई राज्यों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है 
  • यूपी-उत्तराखड़ के कई जिलों में अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है 
  • आइए जानते हैं कि आज देश के अन्य राज्यों में मौसम कैसा रहेगा?

Weather Updates: दिल्ली-एनसीआर में बारिश की संभावना. मौसम विभाग अनुसार आसमान में बादल छाए रहेंगे और दोपहर के समय बारिश हो सकती है. देश के कई हिस्सों में मानसून अभी सक्रिय है. IMD ने उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के मुताबिक, 28 अगस्त से 2 सितंबर तक देश के अलग-अलग हिस्सों में तेज बारिश, आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है.

आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आइए जानते हैं कि आज यूपी, बिहार, राजस्थान और हिमाचल सहित देश के अन्य राज्यों में मौसम कैसा रहेगा. 

यूपी-उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तराखंड में 28 अगस्त से 2 सितंबर तक कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. हिमाचल प्रदेश में भी 30 अगस्त से 2 सितंबर के बीच बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है. वहीं यूपी में भी आज बारिश की संभावना है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 31 अगस्त से 2 सितंबर तक और पश्चिमी यूपी में भी कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रह सकता है.

यूपी-उत्तराखंड के इन जिलों में बाढ़ का खतरा

IMD ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है. रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आने की संभावना जताई है. 

वहीं उत्तर प्रदेश के महोबा, जालौन, झांसी, कानपुर नगर, उन्नाव, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और रायबरेली समेत कई इलाकों में भी तेज बारिश के कारण सतही जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई गई है. 

बिहार-झारखंड में होगी बारिश 

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में 28 अगस्त से 2 सितंबर के बीच बारिश होने की संभावना है. ओडिशा में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. इसके अलावा असम, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में भी आज बारिश की चेतवानी दी गई है.  

एमपी-राजस्थान में क्या है मौसम का हाल?

मौसम विभाग ने आज एमपी और राजस्थान के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है. राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और कोटा सहित कई जिलों में बारिश का अनुमान है. वहीं एमपी के भोपाल, जबलपुर और सागर सहित 7 जिलों में बारिश हो सकती है. 

तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने का चेतावनी 

मौसम विभाग ने कई राज्यों में गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है. बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान आने की संंभावना है. इन राज्यों के कुछ इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. 

IMD ने जारी किया अलर्ट 

IMD ने लोगों से लगातार मौसम की स्थिति पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है. तेज बारिश और बिजली गिरने के दौरान पेड़ों के नीचे नहीं जाने की अपील की गई है. साथ ही जलभराव वाले इलाकों और नदियों से दूर रहने की भी सलाह दी गई है.

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