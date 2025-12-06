FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

भारत

Weather Update: दिल्ली से लेकर यूपी, हरियाणा और राजस्थान में शुरू हुई कड़ाके की ठंड, शीतलहर से अभी और गिरेगा तापमान

अगले 24 घंटों में दक्षिण भारत के हिस्से तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में हल्की से माध्यम बारिश होने की संभावना है. 

नितिन शर्मा

Updated : Dec 06, 2025, 06:38 AM IST

Weather Update: दिल्ली से लेकर यूपी, हरियाणा और राजस्थान में शुरू हुई कड़ाके की ठंड, शीतलहर से अभी और गिरेगा तापमान
आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर बने चक्रवात का असर उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में देखने को मिल रहा है. वहीं जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी से ​शीतलहर ने जोर पकड़ लिया है. दिल्ली से लेकर यूपी, हरियाणा और राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा. इसी से ठिठुरन भरी ठंड बढ़ने के साथ ही तापमान तेजी से नीचे गिरेगा. 

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में दक्षिण भारत के हिस्से तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में हल्की से माध्यम बारिश होने की संभावना है. यहां बना चक्रवात अभी भारी बना हुआ है. इसकी वजह से यहां का तापमान लगातार नीचे गिर रहा है. वहीं आसपास के इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है. इसका असर उत्तर और पश्चिमी इलाकों पर भी साफ दिखाई दे रहा है. आईएमडी के अनुसार, मौसम का हाल अभी ऐसा ही बना रहेगा. 

जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख में बारिश और बर्फबारी

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है. इसके साथ ही बारिश की भी संभावना जताई हा रही है. इसकी वजह से तापमान तेजी से नीचे आ रहा है. वहीं यहां से निकलने वाली शीतलहर उत्तरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में ठंड का कहर बरपा रही है. यहां सुबह से लेकर शाम तक शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है. हालांकि मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा. 

पूर्वोत्तर भारत में छाया रहेगा घना कोहरा

आईएमडी के अनुसार, पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड के प्रकोप के साथ ही कोहरा छाया रहेगा. इससे ठंड भी बढ़ेगी. साथ ही लोगों को बाहर निकलने में सावधानी रखनी होगी. इसकी वजह कोहरे में दिखने की समस्या होना है. 

