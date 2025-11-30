FacebookTwitterYoutubeInstagram
मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे PM | थोड़ी देर में PM मोदी 'मन की बात' करेंगे

रांची वनडे के लिए ये हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग-11, जानिए क्या होगी साउथ अफ्रीका की रणनीति

लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर

Ditwah Cyclone: कई ट्रेनें कैंसिल, 47 उड़ानें भी रद्द, श्रीलंका में तबाही के बाद कुछ ही घंटो में तमिलनाडु पहुंचने वाला है दित्वाह

हर महीने कितना आता है मुकेश अंबानी की एंटीलिया का Electricity Bill? जानें कितनी होती है बिजली की खपत

सर्दी जुकाम से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये 5 चीजें, बूस्ट हो जाएगी इम्यूनिटी

रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष

Homeभारत

भारत

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर समेत राजस्थान में आज से पड़ेगी कड़ाके की ठंड, सर्द रातों में ठंडी हवाओं के साथ गिरेगा तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, हरियाणा से लेकर राजस्थान के कुछ राज्यों में नवंबर की आखिरी के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ेगी. यहां ठंडी हवाओं से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. 

नितिन शर्मा

Updated : Nov 30, 2025, 07:18 AM IST

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर समेत राजस्थान में आज से पड़ेगी कड़ाके की ठंड, सर्द रातों में ठंडी हवाओं के साथ गिरेगा तापमान
दिल्ली एनसीआर से लेकर राजस्थान समेत पश्चिमी इलाकों में 30 नवंबर से कड़ाके की ठंड शुरू हो सकती है. सुबह और रात के समय तापमान तेजी से गिरने की संभावना है. इससे सर्दी का असर और बढ़ सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान लाेगों को ज्यादा सूखी सर्दी का सामना करना पड़ सकता है. वहीं चक्रवात दित्वा के प्रभाव से ठंड तेजी से बढ़ेगी. 

ऐसा रहेगा आज मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, आज नई दिल्ली से लेकर सेंटर और पूर्वी दिल्ली में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा. वहीं दक्षिण दिल्ली से लेकर पश्चिमी और उत्तर दिल्ली में भी तापमान 8 से 10 सेल्सियस रहने का अनुमान है. गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद-में सुबह हल्का कोहरा रहेगा. हालांकि दिन बढ़ने के बाद यह छट जाएगा. आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रह सकता है. अधिकतम तापमान 23 से 25°C और न्यूनतम 8 से 10°C रहने का अनुमान है. हालांकि, इस दौरान मौसम साफ रहेगा और ऐसे में इसमें कोई बड़ा अलर्ट जारी नहीं किया गया है. 

हरियाणा से लेकर राजस्थान में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

वहीं मौसम विभाग के अनुसार, हरियाणा से लेकर राजस्थान के कुछ राज्यों में नवंबर की आखिरी के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ेगी. यहां ठंडी हवाओं से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सुबह और शाम के समय तापमान में भारी गिरावट आएगी. वहीं कोहरा के चलते चलना मुश्किल हो जाएगा. चक्रवात दित्वा दक्षिण के भारत के पश्चिमी इलाकों में भी समस्याओं को बढ़ा सकता है. ऐसे में कड़ाके की ठंड पड़ेगी. 

दिसंबर के पहले हफ्ते से ऐसा रहेगा मौसम का हाल

आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर का मौसम में भारी बदलाव देखने को मिलेंगे. सुबह और शाम के साथ ही दिन में भी तापमान नीचे चला जाएगा. इसकी वजह दिन में ठंड रहेगी.  मौसम विभाग के अनुसार,  1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक राजधानी में कोहरे का दायरा बढ़ सकता है. लगातार चल रही उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते पूरे एनसीआर में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा देखने को मिलेगा.

पॉल्यूशन से खराब हो सकती है हालात

सर्दी बढ़ने के साथ ही दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई यानी पॉल्यूशन में भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को जीना मुश्किल हो गया है. दिल्ली में शुक्रवार को एयर पॉल्यूशन स्तर में हुई बढ़ोतरी के बाद शनिवार सुबह हालात में हल्का सुधार देखने को मिलेगा. वहीं राजधानी का AQI शनिवार सुबह 335 रहा, जो बहुत ही खराब कैटेगरी में आता है. 

हर महीने कितना आता है मुकेश अंबानी की एंटीलिया का Electricity Bill? जानें कितनी होती है बिजली की खपत
सर्दी जुकाम से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये 5 चीजें, बूस्ट हो जाएगी इम्यूनिटी
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
बैंक खाते में कैश जमा करने की लिमिट क्या है? ज्यादातर लोग नहीं जानते ये अहम नियम
भारत में परमाणु हथियारों का नियंत्रण किसके पास होता है?
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
