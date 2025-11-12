Weather Update: पश्चिम यूपी से लेकर दिल्ली एनसीआर में पैर पसार रही ठंड, पछुआ हवाओं से गिरा पारा

भारत
पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन धीरे धीरे तापमान गिरने के साथ ही ठंड पैर पसार लेगी.
पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली एनसीआर की तुलना दिन के मुकाबले रात का मौसम पूरी तरह बदल गया है. दिन में तेज धूप है तो वहीं रात के समय में मौसम ठंडा रहता है. रात में तापमान काफी गिर रहा है. मौमस विभाग की मानें तो पश्चिम यूपी से लेकर दिल्ली एनसीआर के अब ठंड पैर पसार लेगी. इसकी वजह यहां अगले 48 घंटों में पछुआ हवाओं का चलना है, जिससे तापमान काफी हद तक नीचे गिर जाएगा.
मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन धीरे धीरे तापमान गिरने के साथ ही ठंड पैर पसार लेगी. मंगलवार और बुधवार को कानपुर, एटावा से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों में शीत लहर का अलर्ट जारी किया गया है. शीत लहर के चलते तापमान नीचे गिर जाएगा.
अब अधिकतर जिलों में 9℃ से 14℃ के आसपास न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है. कानपुर शहर में 9.0℃, इटावा में 9.2℃ न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मेरठ में 10.5℃, फुरसत गंज में 10.6℃, बरेली और बुलंदशहर में 11℃, अलीगढ़ में 11.4℃, मुजफ्फरनगर में 11.5℃, प्रयागराज में 11.4℃, हरदोई में 12℃, लखनऊ में 12.4℃ न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है. यहां तापमान गिर सकता है.
मौसम विभाग की मानें तो हाल ही में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत की तरफ भी ठंडी पछुआ हवाएं शुरू हो गई है. इन हवाओं का प्रभाव दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी पड़ेगा. इसकी वजह से तापमान तेजी से गिरेगा. सुबह और रात के साथ ही दिन के समय में भी ठंड बढ़ेगी. वहीं सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है, जबकि दिन में धूप खिली रहने की उम्मीद है, जिससे दिन का तापमान थोड़ा सामान्य रहेगा.
