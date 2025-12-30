FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

Weather Update: कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे ने थामी Delhi-Ncr की रफ्तार, AQI 400 पार IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

दिल्ली एनसीआर में भारी कोहरे के साथ ही ठंड का प्रकोप झेलना पड़ेगा. यह अगले 3 दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है. हालांकि कोहरे से कुछ राहत जरूर मिल सकती है.

नितिन शर्मा

Updated : Dec 30, 2025, 06:23 AM IST

Weather Update: कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे ने थामी Delhi-Ncr की रफ्तार, AQI 400 पार IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है. इसके साथ ही घना कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है. इसी को देखते हुए आईएमड ने येलो अलर्ट जारी किया है. ऐसे में आज यानी मंगलवार को सुबह के समय घना कोहरा छाये रहने की संभावना है. हालांकि दिन के तापमान उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा. वहीं एक्यूआई 400 पार जा सकता है. आइए जानते हैं मौसम का पूरा हाल...

कैसा रहेगा आज का मौसम

माैसम विभाग के अनुसार, 30 दिसंबर 2025 की सुबह भारी कोहरे और ठिठुरन भरी ठंड के साथ होगी. इसकी वजह उत्तराखंड के पहाड़ों में आज बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है, जो उत्तर भारत में ठंड बढ़ा देगी. IMD के अनुसार आज दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से कम यानी 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. वहीं, न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. दिल्ली से लेकर एनसीआर के इलाके नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि बढ़ते दिन के साथ यह छट जाएगा, लेकिन कोहरे के साथ ठंड का सितम झेलना पड़ेगा.  

आने वाले दिनों में कैसा होगा मौसम का हाल

30 दिसंबर के बाद अगले ​तीन दिन यानी 1 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर में मौसम का सितम झेलना पड़ेगा. जनवरी की शुरुआत तक ठंड और कोहरा छाये रहने का अनुमान है. वहीं बर्फबारी की वजह से शीतलहर और ठंड का प्रकोप बढ़ेगा. अगले 3 दिनों के दौरान तक न्यूनतम तापमान सामान्य से -1.5 से 1.5  डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. हालांकि 1 जनवरी के बाद कोहरे से कुछ राहत मिल सकती है. वहीं आंशिक रूप से बादल छाएं रहेंगे. 

एक्यूआई पहुंचा 400 पार

वहीं आज दिल्ली में एक्यूआई 400 पार पहुंच सकता है. यह कोहरे के साथ ही समस्या को और बढ़ा देगा. इसलिए बाहर निकलने से परहेज करना ही बेहतर होगा. जरूरी न हो तो बाहर न निकलें. इसके साथ ही सरकार द्वारा जारी रोक थाम का पालन करें.
 

