आज कई राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, दक्षिण भारत में बारिश की संभावना, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

भारत

देश भर में लोगों अभी ठंड राहत मिलना बेहद मुश्किल है. आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और ज्यादा बढ़ेगा, जहां एक तरह कोहरे का प्रकोप बढ़ा है. वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है.

नितिन शर्मा

Updated : Jan 08, 2026, 05:57 AM IST

Weather Update: आज कई राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, दक्षिण भारत में बारिश की संभावना, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल 
देश में अभी कड़ाके की ठंड जारी रहेगी. अगले कुछ दिनों तक लोगों को इससे राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. 8 जनवरी 2026 यानी आज भी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में भारी कोहरे के साथ ही शीतलहर चलेगी. इसकी वजह से तापमान नीचे बना रहेगा. वहीं आईएमडी ने दक्षिण भारत में बारिश की संभावना जताई है. 

आज इन राज्यों में पड़ेगा घना कोहरा

मौसम विभाग ने कई राज्यों में घने कोहरे की संभावना जताई है. इनमें दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान शामिल हैं. यहां सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा. विजिबिलिटी न के बराबर रहेगी. यह कोहरा सिर्फ 8 जनवरी को ही नहीं इसके अगले ​2  दिनों तक पड़ने की संभावना है. वहीं हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, असम, नागालैंड, मिजोरम और मणिुपर में भी भारी कोहरा पड़ सकता है.

इन राज्यों में होगा कोल्ड डे

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणा, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, असम, मेघायल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में आज कोल्ड डे रहेगा. यहां न्यूनतम तापमान 5° से 10°C के बीच दर्ज किया जा रहा है. वहीं भारत के मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.3°C तक हो सकता है. जम्मू-कश्मीर से लेकर लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. पहाड़ी राज्यों में ज्यादातर जगहों पर तापमान शून्य से नीचे पहुं च गया है. 

आईएमडी ने इन राज्यों में जारी की बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, इस हफ्ते में कई राज्यों में बारिश की संभावना है. इनमें ​तमिनाडु से लेकर केरल समेत दक्षिण भारत में स्थिति कई राज्य हैं, जहां हल्की और भारी बारिश हो सकती है. बारिश होने की यह संभावन 8 से लेकर 11 जनवरी के बीच जताई जा रही है. कुछ जगहों पर गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ बारिश होगी. 

शीतलहर अभी रहेगी जारी

वहीं मौसम विभाग की मानें तो अभी दिल्ली एनसीआर से लेकर मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर जारी रहेगा. इसकी वजह से तापमान में भी भारी गिरावट रहेगी. सुबह के समय सतह पर मुख्य हवा पश्चिम दिशा से चलेगी. इसमें हवा की स्पीड 10 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. वहीं दोपहर में हवा की यह स्पीड बढ़कर उत्तर-पश्चिम दिशा से 16 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है. ऐसे में ठंड का बढ़ना लाजमी है. 

