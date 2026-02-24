FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

Weather Update:सुबह और शाम के समय ठंडी हवा के साथ दिन में रहेगी गर्मी, जानें Delhi-NCR से लेकर यूपी बिहार तक के मौसम का हाल

मौसम में कुछ जगहों पर गर्मी तो कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार, अभी सुबह और शाम के समय दिन के मुकाबले तापमान नीचे रहेगा. वहीं हवाओं के चलते ठंड का एहसास होगा. 

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Feb 24, 2026, 07:02 AM IST

Weather Update:सुबह और शाम के समय ठंडी हवा के साथ दिन में रहेगी गर्मी, जानें Delhi-NCR से लेकर यूपी बिहार तक के मौसम का हाल
फरवरी का महीना जाने के साथ ही सर्दी की भी वापसी होने लगी है. धुंध पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी हवाओं का साया बना हुआ है. सुबह और शाम के समय चल रही शीतलहर तापमान को गिरा रही है. मौसम विभाग के अनुसार, अभी सुबह और शाम के समय तापमान नीचे रहेगा, जिसकी वजह से हल्की ठंड महसूस हो सकती है. हालांकि दिन के समय गर्मी का एहसास जरूर होगा. वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमाचल प्रदेश और उत्तरखंड में हल्की बारिश हो सकती है.

आईएमडी के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में आज अधिकतम तापमान 30° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13° सेल्सियस के आसपास रहेगा. दिन के सूरज की तेज धूप से तापमान ज्यादा रहेगा. गर्मी मसूस होगी, लेकिन शाम होते होते तापमान ​में गिरावट आ जाएगी. इसकी वजह शाम के समय हवा का चलना है, जो तापमान को नीचे गिराकर थोड़ी ठंड जरूर महसूस कराएगी. दिन के मुकाबले शाम के समय मौसम ठंडा रहेगा. अगर आप सुबह या शाम के समय निकल रहे हैं तो हल्के गर्म कपड़े अभी जरूर पहनें. खासकर बच्चे और बुजुर्ग विशेष ध्यान रखें. नहीं तो आप मौसम की गिरफ्त में आ सकते हैं. 

कुछ जगहों पर बारिश के आसार

मौसम विभाग की मानें तो अगले 24 घंटों में यूपी से लेकर बिहार के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है. इससे तापमान गिरेगा और सुबह व शाम के समय ठंड बढ़ने की पूरी संभावना है. यहां दिन के समय सूरज जरूर निकलेगा, लेकिन ​तेज धूप ​देखने को नहीं मिलेगी. वहीं सुबह और शाम के समय हवाओं के चलने से तापमान नीचे गिरेगा. वहीं राजस्थान में मौसम गर्म और शुष्क रहेगा. हालांकि कुछ इलाकों में बादल छाये रहने की संभावना है. इससे गर्मी से राहत जरूर मिलेगी. 

पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, अब पश्चिमी विक्षोभ कुछ क्षेत्रों से गुजरने वाला है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती हैं. जम्मू-कश्मीर के निचले इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है. यहां तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन सुबह और शाम के समय यहां मौसम ठंडा रहेगा. 

