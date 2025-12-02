Weather Update: चक्रवात दित्वा के चलते तमिलनाडु में बारिश के साथ उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड, जानें दिल्ली-एनसीआर का हाल

दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में चक्रवात दित्वा के कारण भारी बारिश हो रही है, जो अब कमज़ोर होकर गहरे दबाव में बदल गया है. हालांकि इसका असर दिल्ली एनसीआर में नहीं पड़ेगा.

उत्तर भारत में शीत लहर का प्रकोप जारी है और दिसंबर की शुरुआत से ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. कई इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया रहा. इस बीच, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में चक्रवात दित्वा के कारण भारी बारिश हो रही है, जो अब कमज़ोर होकर गहरे दबाव में बदल गया है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है. कश्मीर के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है. तापमान में गिरावट से न केवल दृश्यता प्रभावित हुई है, बल्कि ठंड भी बढ़ गई है.

दिल्ली का आज का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में भारी प्रदूषण का कहर जारी है, जिससे निवासियों को काफी परेशानी हो रही है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कहा है कि मंगलवार को मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा. IMD ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में बारिश की कोई संभावना नहीं है. तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है.

उत्तर प्रदेश का मौसम

आईएमडी के अनुसार, 2 और 3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तापमान में गिरावट आएगी. मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहने की उम्मीद है. हालांकि, सुबह के समय कुछ जिलों में हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है.

दक्षिण भारत का मौसम

उत्तर भारत में जहाँ ठंड का कहर जारी है, वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों, खासकर तमिलनाडु में चक्रवात दित्वा का कहर जारी है. यह चक्रवात श्रीलंका के तटीय इलाकों और बंगाल की दक्षिण-पश्चिम खाड़ी में बना है. मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 2 दिसंबर तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है.

चेन्नई की बारिश

चेन्नई और उसके पड़ोसी जिलों में सोमवार को भारी बारिश हुई, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. भारी बारिश के कारण प्रमुख सड़कें जलमग्न हो गईं, पेड़ उखड़ गए और यातायात बाधित हुआ. ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने कहा कि उसने किसी भी आपात स्थिति में निचले इलाकों में बचाव कार्यों के लिए 103 नावें तैयार रखी हैं.

चेन्नई स्कूल अवकाश

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के लगभग 60 और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के 30 कर्मियों को तैनात किया गया है. मौसम विभाग ने मंगलवार सुबह तक चेन्नई और तिरुवल्लूर जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है. चक्रवात इस समय तमिलनाडु-पुडुचेरी तटों के पास है. चेन्नई हवाई अड्डा प्राधिकरण ने 10 उड़ानें रद्द कर दी हैं. चेन्नई और चेंगलपट्टू सहित आसपास के जिलों के कई स्कूलों ने मंगलवार के लिए छुट्टी घोषित कर दी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से