झुलसती गर्मी के बाद अब आंधी-तूफान और बारिश का कहर, यूपी-बिहार-बंगाल समेत इन 15 राज्यों में IMD का अलर्ट जारी; जानें अपने शहर का हाल

Aaj Ka Mausam, 30 May 2026: मौसम विभाग ने देश के 19 राज्यों में आंधी-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 85 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाओं के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

Weather Today, 30 May 2026: देशभर में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बाद मौसम ने अचानक करवट ली है. मौसम विभाग ने 30 और 31 मई के लिए देश के 19 राज्यों में आंधी, तेज बारिश और तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया है. यह बदलाव एक सक्रिय वेदर सिस्टम, पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के कारण हो रहा है.

प्रमुख राज्यों में मौसम की स्थिति

दिल्ली-एनसीआर: 30 और 31 मई को घने बादल छाए रहेंगे. मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ 70 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी है.

उत्तर प्रदेश: लखनऊ, कानपुर और वाराणसी सहित कई जिलों में 85 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और भारी बारिश की संभावना है.

बिहार और झारखंड: पटना, गया, रांची और धनबाद जैसे क्षेत्रों में तेज आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है.

राजस्थान और मध्य प्रदेश: धूल भरी आंधी और बारिश से तापमान में गिरावट आएगी, जिससे झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिलेगी.

पंजाब और हरियाणा: यहां तेज आंधी के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है.

पहाड़ी राज्य: उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका है, जिससे यात्रा प्रभावित हो सकती है.

दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत: असम और दक्षिण के राज्यों में भी चक्रवाती असर के चलते भारी बारिश का दौर शुरू होने की उम्मीद है.

सावधानी बरतने की सलाह

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि भले ही इस बदलाव से भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन 85 किमी/घंटा की गति वाली हवाएं जनजीवन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं. पेड़ गिरने, बिजली व्यवस्था बाधित होने और होर्डिंग्स उड़ने का खतरा है. नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें और मौसम के अपडेट पर निरंतर नजर बनाए रखें. मछुआरों को भी समुद्री गतिविधियों से दूर रहने का परामर्श दिया गया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से