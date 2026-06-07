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Weather Update: उत्तर प्रदेश समेत दर्जनभर से ज्यादा राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश में होगी मानूसन की एंट्री 

देश भर में कुछ राज्यों में भयंकर गर्मी और लू चल रही है तो कई राज्यों में जल्द ही इससे राहत मिल सकती है. मौसम विभाग द्वारा यूपी बिहार समेत 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 

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Nitin Sharma

Updated : Jun 07, 2026, 07:10 AM IST

Weather Update: उत्तर प्रदेश समेत दर्जनभर से ज्यादा राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश में होगी मानूसन की एंट्री 

Weather Update

(Credit Image AI)

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Weather Update: देश के अलग अलग राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से जल्द ही लोगों को राहत मिल सकती है. इसकी वजह मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी करना है. इसमें अगले 12 घंटों में यूपी से लेकर बिहार तक में आंधी तूफान और बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं मानसून अब महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक में एंट्री करेगा. इससे लोगों को गर्मी से तो जरूर राहत मिल सकती है, लेकिन कई जगहों पर तूफान और मूसलाधार बारिश की वजह से नुकसान की संभावना है. ऐसे में बेहद सावधान रहने की जरूरत है. आइए जानते हैं कि कहां कैसा रहेगा आज मौसम का हाल...

इन 17 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज यानी 7 जून से देश के 17 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसमें उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गोचा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा मणिपुर समेत अन्य राज्य शामिल हैं. इन राज्यों में मौसम में अचानक से बदलाव आएगा. वहीं कुछ जगहों पर मानसून की एंट्री होगी. इसके साथ ही आंधी की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर होगी, जो तेज तूफान का संकेत देती है. ऐसे में बेहद सावधान रहने की जरूरत है.

अगले 7 दिनों में यहां होगी मानसून की एंट्री

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 7 दिनों में मानसून दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एंट्री करेगा. इनमें महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और कर्नाटक शामिल हैं. आईएमडी के अनुसार, आने वाले दिनों में इन राज्यों में तेज आंधी और बारिश होगी. वहीं 8 से 12 जून के बाद छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब जैसे इलाकों में गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया गया है. यहां पर बढ़ता तापमान लोगों को परेशान कर सकता है. 

आज दिल्ली एनसीआर कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में दिन की शुरुआत अच्छी धूप से होगी. हालांकि दिन के दूसरे पहरे में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं. वहीं अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री तक पहुंच सकता है. वहीं हल्की हवाएं जारी रहेगी, इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है. हालांकि यहां अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है. 

उत्तर प्रदेश में के इन जिलों में हो सकती है बारिश

वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने आंधी और बारिश की संभावना जताई है. यहां 7 जून से लेकर 12 जून के बाद आंधी या बारिश हो सकती है. इसमें यूपी के आजमगढ़ से लेकर प्रयागराज, सोनभद्र, प्रतापगढ़, अमेठी, जौनपुर, मऊ, देवरिया, मिर्जापुर, वाराणसी, अयोध्या समेत पूर्वाचल के अन्य कई जिले शामिल हैं. इनमें तापमान में गिरावट आ सकती हे. इसके साथ तेज हवा और बारिश के बाद मौसम खुशनुमा रहेगा.  वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोगों को 10 से 11 जून तक लू का सामना कर पड़ सकता है. हालांकि इसके बाद बारिश की संभावना है. 

बिहार से लेकर हिमाचल प्रदेश तक मौसम का हाल

बिहार में आज से ही आंधी और बारिश की संभावना बनी हुई है. यहां बक्सर से लेकर औरंगाबाद, रोहतास, गया, नालंदा समेत वैशाली, पटना और लखीसराय जैसे जिलों में बारिश की संभावना है. इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं राजस्थान के जयपुर से लेकर जोधपुर,उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर, चुरू, अजमेर, और सीकर में धूलभरी आंधी के साथ ही तेजी गर्मी की मार रहेगी. हालांकि कुछ जिलों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, जो तापमान को कम कर फिर से बढ़ा देगी. यहां आईएमडी ने 8 जून से 12 जून के बीच गर्म लू अलर्ट जारी किया है. वहीं हिमाचल प्रदेश में आज ठंडी हवाओं के साथ ही बारिश  हो सकती है. यहां मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. मौसम भी खुशनुमा रहेगा. 

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