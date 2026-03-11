FacebookTwitterYoutubeInstagram
ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' पर पीट हेगसेथ का बड़ा बयान, बोले– मिशन साफ, लंबी नहीं चलेगी लड़ाई

दिल्ली-एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ बढ़ रहा तापमान, चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी बढ़ाएगी मुसीबत

तुला और धनु वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Credit Score बढ़ाने के 5 आसान तरीके, खराब CIBIL से छुटकारा पाना होगा आसान

Morning Habits: फिट बॉडी और शार्प माइंड का सीक्रेट हैं ये 5 आदतें, आप में हैं या नहीं?

Oil Crisis: पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात, बांग्लादेश ने खोजा जुगाड़, जान लें भारत में क्या है स्थिति

भारत

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ बढ़ रहा तापमान, चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी बढ़ाएगी मुसीबत

मार्च का महीना बढ़ने के साथ ही लोगों पर गर्मी की आफत बढ़ती जा रही है. तापमान में हो रही बढ़ोतरी ने लोगों को अभी से परेशान करना शुरू कर दिया है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Mar 11, 2026, 07:39 AM IST

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ बढ़ रहा तापमान, चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी बढ़ाएगी मुसीबत

Weather Update

मार्च माह के आगे बढ़ने के साथ ही तापमान भी तेजी से बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी. इसकी वजह अभी से अधिकतम तापमान का 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना है. वहीं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री बना हुआ है. ऐसे में लोगों पसीने छूटने शुरू हो गये हैं. चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी लोगों की मुसीबत बढ़ा सकती है. आइए जानते हैं कैसा रहेगा मौसम का हाल...

मौसम विभाग के अनुसार, आज दिल्ली एनसीआर वालों को मौसम के सितम झेलना पड़ेगा. यहां तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. अगर अगले कुछ दिनों तक तापमान में इसी तरह की बढ़ोतरी जारी रही तो यहां रिकॉर्ड स्तर पर तापमान पहुंच जाएगा. हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो अगले कुछ दिनों में मौसम करवट ले सकता है. ऐसे में यहां हवा और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है. ऐसा होने पर यहां लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती हैं. 

उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक में बुरा हाल

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर पश्चिमी और पूर्वी यूपी में भी तापमान तेजी से बढ़ने लगा है. आज प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क रह सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है. वहीं ज्यादातर जिलों में तापमान बढ़ सकता है. लोगों को तेज धूप के साथ ही भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. खासकर गर्मी का यह सितम पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा. यूपी के 20 से भी ज्यादा जिले जैसे मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद, अमरोहा, देवरिया, प्रयागराज और बस्ती तक में तापमान बढ़ने की संभावना है. यहां लोगों को गर्मी ज्यादा महसूस होगी.  

पश्चिमी विक्षोभ का नहीं पड़ेगा खास असर

मौसम विभाग के अनुसार, वैसे तो देश के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने को मिल सकता है. यहां हल्की और मध्य बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां तो यहां पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को नहीं मिलेगा. यहां मौसम सूखा और गर्म रहने की ही संभावना है. 

पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यहां मंडरा रहे बादल

मौसम विभाग की मानें तो उत्तराखंड में लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी. यहां ​पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है. इसकी वजह से उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की बारिश और हवा की संभावना है. इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी. 

