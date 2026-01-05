FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

PM मोदी मुझे खुश करना चाहते थे- ट्रंप, रूस से तेल आयात को लेकर बोले ट्रंप, PM मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं- ट्रंप, जरूरत पड़ी तो टैरिफ बढ़ा सकते हैं- ट्रंप, भारतीय तेल आयात पर ट्रंप का बयान

'शर्तें नहीं मानीं तो मादुरो से भी बुरा अंजाम करेंगे...', अब वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति को ट्रंप की खुलेआम धमकी, क्या होगा डेल्सी का अगला कदम

Grahan 2026: 2026 की शुरुआत से लेकर अंतिम तक लगेंगे 4 ग्रहण, एक का भारत में लगेगा सूतक

Earthquake news: भारत के इन दो राज्यों में सुबह-सुबह कांपी धरती, जानें कितनी थी भूकंप की तीव्रता

Cholesterol Sign: रात में ही नजर आते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के 8 संकेत, समझ लें नसों में जमा प्लाक रोक रहा ब्लड सर्कुलेशन

इन 5 तरह के लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड बन सकता है सबसे बड़ी मुसीबत, बिगड़ सकता है सारा बजट

पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त इस दिन हो सकती है जारी, अभी निपटा लें ये जरूरी काम

Homeभारत

भारत

Weather Update: पहाड़ों की बर्फबारी से दिल्ली-एनसीआर में बढ़ी कड़ाके की ठंड, IMD ने 11 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

पहाड़ों में हो रही ठंड का असर ​अब दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में दिखाई देने लगा है. यहां शीतलहर और कोहरे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी हैं. कड़ाके की ठंड के साथ ही कोहरे की वजह विजिबिलिटी बेहद कम है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 05, 2026, 07:02 AM IST

Weather Update: पहाड़ों की बर्फबारी से दिल्ली-एनसीआर में बढ़ी कड़ाके की ठंड, IMD ने 11 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
पहाड़ों में लगातार बर्फबारी जारी है. पहाड़ों की इस बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर समेत यूपी, बिहार और देश भर के 11 राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. यह ठंड अभी और ज्यादा हो सकती है. इसकी वजह शीतलहर और कोहरा है. इसी को देखते हुए आईएमडी ने 11 राज्यों में अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने उत्तर भारत और उससे सटे मध्य भारत के लिए गंभीर मौसम चेतावनी जारी की है. इसके अनुसार आज कल से लेकर अगले 7 दिनों तक रात और सुबह के शीतलहर के साथ ही घना कोहरा रहने की संभावना है. 

उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक में हो रही बर्फबारी

आईएमडी के अनुसार, उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक में बर्फबारी हो रही है. यहां 5 और 6 जनवरी में यह और ज्यादा बढ़ सकती है. मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के कुछ इलाकों में छह जनवरी को बारिश या हिमपात हो सकता है. इसकी वजह से शीतलहर और तेज होगी. वहीं कोहरा छाया रहने की वजह से विजिबिलीटी काफी कम हो सकती है. 

दिल्ली एनसीआर में रहेगा ऐसा हाल

आज दिल्ली एनसीआर में मौसम साफ रह सकता है. सुबह के समय कई जगहों पर हल्की धुंध छाई रहेगी. हालांकि शीतलहर पिछले दिनों की तरह ही जारी रह सकती हैं. आईएमडी ने शीतलहर बढ़ने का अनुमान लगाया है. रविवार को न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में बनी रही. वहीं आज भी मौसम का ऐसा ही हाल रहेगा. शीतलहर की वजह से ठिठुरन भरी ठंड बढ़ेगी. 

11 राज्यों में जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चड़ीगढ़, पश्चिम मध्य पद्रेश से लेकर बिहार समेत 11 राज्यों में अलर्ट जारी किया है. यहां 5 जनवरी 2026 को शीत दिवस की स्थिति रहने की संभावना है. शीतलहर की वजह से यहां कड़ाके की ठंड पड़ेगी. इसके साथ ही 5 से 8 जनवरी के बीच पंजाब. वहीं 5 से 9 जनवरी के बीच हरियाणा और चंडीगढ़ में, पश्चिमी राजस्थान में और 6 से 7 जनवरी के बीच झारखंड में शीतलहर की संभावना जताई गई है. वहीं उत्तर प्रदेश में के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी. इनमें मेरठ से लेकर कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और नोएडा शामिल है. यहां  उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर दिखेगा, जिसकी वजह से ​कंपकंपाने वाली ठंड रहेगी. 

