तुर्कमान गेट हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट, पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात

ठिठुरन भरी ठंड का जारी रहेगा सितम, कोहरे से लेकर गलन और शीतलहर बढ़ाएंगी परेशानी, जानें मौसम का हाल

हर तरफ बर्फ की चादर, 24 घंटे दिन की रोशनी... फिर ग्रीनलैंड में डोनाल्ड ट्रंप को इतनी दिलचस्पी क्यों?

Shukra Remedies: पैसों की किल्लत,तनाव और सुख सुविधाओं की कमी कुंडली में शुक्रदोष का देती है संकेत, जानें शुक्र मजबूत करने के उपाय

किस मुगल बादशाह ने बनवाई थी दिल्ली की जामा मस्जिद? जानिए कितने एकड़ में फैली है यह भव्य इमारत

बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, भारत की टॉप 5 कमाने वाली फिल्मों में हुई शामिल, देखें लिस्ट में कौन है सबसे ऊपर

भारत

ठिठुरन भरी ठंड का जारी रहेगा सितम, कोहरे से लेकर गलन और शीतलहर बढ़ाएंगी परेशानी, जानें मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, 9 जनवरी 2026 को दिल्ली में ठंड जारी रहेगी. यहां पिछले कुछ दिनों की तरह ही भयंकर कोहरे के साथ ही शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा.

नितिन शर्मा

Updated : Jan 09, 2026, 06:48 AM IST

देश भर में ठंड का सितम जारी है. जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तारखंड के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. वहीं कोहरे और शीतलहर से उत्तर भारत में तापमान तेजी से गिरा है. इसकी वजह से गलन वाली ठंड पड़ने लगती है. पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह जहां एक तरफ कड़ाके की ठंड  पड़ रही है. वहीं दूसरी तरफ कोहरे और प्रदूषण ने लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया है. आईएमडी ने आज भी दिल्ली एनसीआर समेत पश्चिम यूपी, हरियाणा और राजस्थान में ​कोहरे के साथ ही शीतलहर चलने की संभावना जताई है.  

आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 9 जनवरी 2026 को दिल्ली में ठंड जारी रहेगी. यहां पिछले कुछ दिनों की तरह ही भयंकर कोहरे के साथ ही शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा. इसे अभी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. आज सुबह के समय कई इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.वहीं तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है. इसके अलावा घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 200 मीटर से भी कम हो जाएगी.  

अगले कुछ दिनों तक और बढ़ेगी ठंड

मौसम विभाग की मानें तो अभी ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है. अगले कुछ दिनों तक ठंड सितम जारी रहेगा. कश्मीर से लेकर उत्तराखंड में हो रही भारी बर्फबारी का प्रभाव भी उत्तरी इलाकों में देखा जा रहा है. यहां ठंड भयंकर तेजी से पड़ रही है. अगले 3-4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. सुबह के समय भारी से लेकर मध्यम कोहरा रहने की संभावना है. जबकि 10 से 12 जनवरी के बीच कहीं-कहीं बादल छा सकते हैं. 

उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और राजस्थान तक भयंकर ठंड

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान तक कोहरा और ठंड रहने पूरी संभावना है. यहां अगले कुछ दिनों तक मौसम में कोई ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. ठंड के इस मौसम में शीतलहर और भी ज्यादा समस्या बढ़ा रही है, जो बेहद खराब स्थिति बना सकती है. 

