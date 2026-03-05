Weather Update: बढ़ते तापमान के बीच तेज हवा के साथ बारिश के आसार, IMD ने यूपी बिहार से लेकर 6 राज्यों में जारी किया अलर्ट 

दिल्ली एनसीआर में तापमान बढ़ने के साथ ही कई राज्यों में तेज हवा और बारिश की संभावना बनी हुई है. इसको लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है.

होली का त्योहार जाने के साथ ही गर्मी अपने पूरे जोश में आने को तैयार है. तापमान में लगातार बढ़त दर्ज की जा रही है, लेकिन इसबीच मौसम करवट ले सकता है. इसी को देखते हुए आईएमडी ने यूपी से लेकर बिहार तक तेज हवाओं के साथ ही आने वाले दिनों में बारिश की चेतावनी जारी की है. इसकी वजह पहाड़ों की तरफ से नये पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना है. इसका असर बिहार और यूपी समेत देश के कई राज्यों पर देखने को मिलेगा...

इन राज्यों में जारी किया अलर्ट

मौसम विभोग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से ज्यादातर पहाड़ी इलाकों का मौसम बदल जाएगा. इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर, असम, सिक्किम और मेघायल पर पड़ेगा. वहीं पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 6 मार्च से यहां तेज हवाओं के साथ ही बारिश की संभावना है. मौसम के बदलाव का असर खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा देखने को मिलेगा. वहीं मैदानी राज्यों में गर्मी बढ़ने की संभावना है.

देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का हाल अलग

देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का हाल अलग है. इनमें जहां पहाड़ी राज्यों की बात करें तो यहां बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां बढ़ेंगी. मैदानी इलाकों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक ऊपर जा सकता है. वहीं गुजराज से लेकर कोंकण इलाके में हवा में नमी बढ़ सकती है. पूर्वोत्तर इलाकों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं. मार्च के पहले हफ्ते में मौसम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ेगी गर्मी की चुभन

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में होली की समाप्ति के साथ ही गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है. यहां दिन का की शुरुआत के साथ ही तापमान चढ़ने लगा है. दोपहर होने के यह 32 से लेकर 34 तक पहुंच रहा है. 5 मार्च को भी यहां मौसम का ऐसा ही हाल रहेगा. हालांकि मौसम विभाग ने आज 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का संभावना जताई है. इससे लोगों को हल्की राहत मिल सकती है. वहीं हवा में घुले प्रदूषण और धूल के कणों में कमी आ सकती है.

उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर उत्तराखंड में ऐसा हाल

उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और उत्तराखंड में दोपहर के समय गर्मी का अनुमान है. खासकर यूपी के कानुपर से लेकर राजधानी में दोपहर का तापमान 33 से 35 डिग्री तक पहुंच सकता है. वहीं यूपी समेत बिहार और उत्तराखंड के कुछ जिलों में हल्की बारिश और हवा की संभावना है. इससे तापमान भी गिरावट आएगी. सुबह हल्की ठंड और दिन में तेज धूप का देखने को मिलेगा. वहीं उत्तराखंड के चमोली से लेकर पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी तक में 8 और 9 मार्च को बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं यहां ऊंचाई पर स्थित जिलों में बर्फबारी के आसार हैं.

