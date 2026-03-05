FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का एलान किया, नई सरकार को मेरा समर्थन रहेगा-नीतीश कुमार, 'संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनने की इच्छा थी' | पटना-नीतीश कुमार के घर के बाहर प्रदर्शन, नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से समर्थक नाराज, CM आवास के सामने JDU कार्यकर्ता उग्र | नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, बिहार- निशांत कुमार JDU में शामिल होंगे | बिहार की राजनीति पर कांग्रेस का पोस्ट, ये जनता के साथ विश्वासघात है- कांग्रेस, 'BJP ने तख्तापलट से सत्ता पर कब्जा किया'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
India Post GDS Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है ग्रामीण डाक सेवक का रिजल्ट, सिर्फ इन वेबसाइट्स पर ही करें भरोसा

India Post GDS Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है ग्रामीण डाक सेवक का रिजल्ट, सिर्फ इन वेबसाइट्स पर ही करें भरोसा

SSC GD Exam Date 2026: कब होंगी एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं? जानें एडमिट कार्ड को लेकर लेटेस्ट अपडेट

SSC GD Exam Date 2026: कब होंगी एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं? जानें एडमिट कार्ड को लेकर लेटेस्ट अपडेट

Nepal Election: Gen Z प्रोटेस्ट के बाद पहली बार हो रहे चुनाव, जानें नेपाल में कैसे चुनी जाती है सरकार

Nepal Election: Gen Z प्रोटेस्ट के बाद पहली बार हो रहे चुनाव, जानें नेपाल में कैसे चुनी जाती है सरकार

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Remove Holi Color Stains: कपड़ों से रंग हटाने में छूट रहा है पसीना तो आजमा लें ये ट्रिंक, साफ हो जाएंगे कपड़े

कपड़ों से रंग हटाने में छूट रहा है पसीना तो आजमा लें ये ट्रिंक, साफ हो जाएंगे कपड़े

Holi Bhai Dooj 2026: आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व

आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व

Best Eid Shopping Markets: सूट से लेकर कुर्ता-पजामा तक… ईद की शॉपिंग के लिए ये हैं दिल्ली के 5 सबसे सस्ते मार्केट्स

Best Eid Shopping Markets: सूट से लेकर कुर्ता-पजामा तक… ईद की शॉपिंग के लिए ये हैं दिल्ली के 5 सबसे सस्ते मार्केट्स

Homeभारत

भारत

Weather Update: बढ़ते तापमान के बीच तेज हवा के साथ बारिश के आसार, IMD ने यूपी बिहार से लेकर 6 राज्यों में जारी किया अलर्ट 

दिल्ली एनसीआर में तापमान बढ़ने के साथ ही कई राज्यों में तेज हवा और बारिश की संभावना बनी हुई है. इसको लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Mar 05, 2026, 07:01 AM IST

Weather Update: बढ़ते तापमान के बीच तेज हवा के साथ बारिश के आसार, IMD ने यूपी बिहार से लेकर 6 राज्यों में जारी किया अलर्ट 
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

होली का त्योहार जाने के साथ ही गर्मी अपने पूरे जोश में आने को तैयार है. तापमान में लगातार बढ़त दर्ज की जा रही है, लेकिन इसबीच मौसम करवट ले सकता है. इसी को देखते हुए आईएमडी ने यूपी से लेकर बिहार तक तेज हवाओं के साथ ही आने वाले दिनों में बारिश की चेतावनी जारी की है. इसकी वजह पहाड़ों की तरफ से नये पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना है. इसका असर बिहार और यूपी समेत देश के कई राज्यों पर देखने को मिलेगा...

इन राज्यों में जारी किया अलर्ट

मौसम विभोग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से ज्यादातर पहाड़ी इलाकों का मौसम बदल जाएगा. इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर, असम, सिक्किम और मेघायल पर पड़ेगा. वहीं पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 6 मार्च से यहां तेज हवाओं के साथ ही बारिश की संभावना है. मौसम के बदलाव का असर खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा देखने को मिलेगा. वहीं मैदानी राज्यों में गर्मी बढ़ने की संभावना है.  

देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का हाल अलग

देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का हाल अलग है. इनमें जहां पहाड़ी राज्यों की बात करें तो यहां बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां बढ़ेंगी. मैदानी इलाकों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक ऊपर जा सकता है. वहीं गुजराज से लेकर कोंकण इलाके में हवा में नमी बढ़ सकती है. पूर्वोत्तर इलाकों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं. मार्च के पहले हफ्ते में मौसम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. 

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ेगी गर्मी की चुभन

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में होली की समाप्ति के साथ ही गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है. यहां दिन का की शुरुआत के साथ ही तापमान चढ़ने लगा है. दोपहर होने के यह 32 से लेकर 34 तक पहुंच रहा है. 5 मार्च को भी यहां मौसम का ऐसा ही हाल रहेगा. हालांकि मौसम विभाग ने आज 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का संभावना जताई है. इससे लोगों को हल्की राहत मिल सकती है. वहीं हवा में घुले प्रदूषण और धूल के कणों में कमी आ सकती है. 

उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर उत्तराखंड में ऐसा हाल

उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और उत्तराखंड में दोपहर के समय गर्मी का अनुमान है. खासकर यूपी के कानुपर से लेकर राजधानी में दोपहर का तापमान 33 से 35 डिग्री तक पहुंच सकता है. वहीं यूपी समेत बिहार और उत्तराखंड के कुछ जिलों में हल्की बारिश और हवा की संभावना है. इससे तापमान भी गिरावट आएगी. सुबह हल्की ठंड और दिन में तेज धूप का देखने को मिलेगा. वहीं उत्तराखंड के चमोली से लेकर पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी तक में 8 और 9 मार्च को बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं यहां ऊंचाई पर स्थित जिलों में बर्फबारी के आसार हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Remove Holi Color Stains: कपड़ों से रंग हटाने में छूट रहा है पसीना तो आजमा लें ये ट्रिंक, साफ हो जाएंगे कपड़े
कपड़ों से रंग हटाने में छूट रहा है पसीना तो आजमा लें ये ट्रिंक, साफ हो जाएंगे कपड़े
Holi Bhai Dooj 2026: आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व
आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व
Best Eid Shopping Markets: सूट से लेकर कुर्ता-पजामा तक… ईद की शॉपिंग के लिए ये हैं दिल्ली के 5 सबसे सस्ते मार्केट्स
Best Eid Shopping Markets: सूट से लेकर कुर्ता-पजामा तक… ईद की शॉपिंग के लिए ये हैं दिल्ली के 5 सबसे सस्ते मार्केट्स
T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, फिन एलन ने 33 गेंदों में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, फिन एलन ने 33 गेंदों में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलटों को तीन सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? समझें इसके पीछे का साइंस
हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलटों को तीन सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? समझें इसके पीछे का साइंस
MORE
Advertisement
धर्म
Richest Temples In India: भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान
भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान
इतिहास में कहीं गुम हो गए वो देवता जो कभी घर-घर जाते थे पूजे, अब केवल ग्रंथों में रह गया है इनका नाम 
इतिहास में कहीं गुम हो गए वो देवता जो कभी घर-घर जाते थे पूजे, अब केवल ग्रंथों में रह गया है इनका नाम
Chandra Grahan 2026: आज दिखेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, सिर्फ 20–25 मिनट के लिए भारत में दिखेगा ‘ग्रहण लगा चांद’
आज दिखेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, सिर्फ 20–25 मिनट के लिए भारत में दिखेगा ‘ग्रहण लगा चांद’
Chandra Grahan 2026: गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष
गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष
Chandra Grahan Effects: जब रेड मून की वजह से धरती पर बढ़ने लगा है तनाव, क्या यह सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इशारा?
जब रेड मून की वजह से धरती पर बढ़ने लगा है तनाव, क्या यह सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इशारा?
MORE
Advertisement