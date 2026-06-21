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आज का मौसम: दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार में बदला मौसम, 20 राज्यों में आंधी और बारिश का IMD ने जारी किया अलर्ट

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम: दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार में बदला मौसम, 20 राज्यों में आंधी और बारिश का IMD ने जारी किया अलर्ट

पिछले 2 हफ्तों से एक ही जगह पर थमे मानसून ने अब रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है. इससे कई राज्यों में आंधी और बारिश आने के आसार बने हुए हैं. वहीं आज रविवार सुबह से ही दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में मौसम ने करवट ले ली है.

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Nitin Sharma

Updated : Jun 21, 2026, 08:00 AM IST

आज का मौसम: दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार में बदला मौसम, 20 राज्यों में आंधी और बारिश का IMD ने जारी किया अलर्ट

दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार में बदला मौसम

(Credit Image AI)

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.देश के इन राज्यों में आईएमडी का आंधी बारिश का अलर्ट जारी
.तेजी से आगे बढ़ा दक्षिण ​पश्चिम का मानसून
.अगले 24 घंटों में 20 से ज्यादा राज्यों में बारिश की संभावना
.लोगों को गर्मी और लू से मिलेगी राहत

​मानसून की देरी की वजह से दिल्ली एनसीआर से लेकर देश के ज्यादातर राज्यों में लोगों को गर्मी और लू का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जल्द ही लोगों को इस गर्मी से राहत मिल सकती है. मौसम में बदलाव की संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग ने देश के 20 राज्यों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम के अनुसार, आज दिल्ली से लेकर यूपी बिहार और राजस्थान तक में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. मौसम सुबह से ही ठंडा रहेगा. हवाओं के साथ ही कुछ क्षेत्रों में हल्की और भारी बारिश की संभावना है, जो न सिर्फ हिट वेव की राहत दिलाएगी. इस दौरान तापमान में भी गिरावट आएगी. 

देश के इन राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट

​मौसम विभाग के अनुसार, रविवार सुबह से लेकर अगले 24 घंटों में दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर भारत में स्थित ज्यादातर ​राज्यों के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. इनमें करीब 20 राज्य ऐसे हैं, जहां पर तेज हवाओं के साथ ही बारिश की सबसे ज्यादा संभावना है. यहां पर हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है. इससे लू और गर्मी से छुटकारा​ मिलेगा. इनमें दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी भारत के कुछ राज्य शामिल हैं. आईएमडी ने इन राज्यों में रविवार सुबह से लेकर अगले कुछ घंटों में 80 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है.

आगे बढ़ा दक्षिण पश्चिमी मानसून 

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 2 हफ्ते से रुके दक्षिण पश्चिमी मानसून अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है. इससे मौसम में फर्क दिखना स्वभाविक है. मौसम विभाग के अनुसार, हाल में मानूसन तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र की तरफ आगे बढ़ना शुरू हुआ है. यह 23 जून तक महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है. ऐसे में यहां आंधी और बारिश की संभावनाएं बढ़ जाएगी. वहीं इसके बाद मानसून छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों की तरफ रुख कर सकते है. इससे न सिर्फ आम लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, बल्कि किसानों को बुवाई से लेकर फसल में पानी लगने से लाभ मिलेगा. 

दिल्ली-एनसीआर में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में प्री मानसून की संभावना जताई है. यहां रविवार सुबह से ही ठंडी हवा चलने के साथ ही घटा छाई हुई है. इससे न सिर्फ तापमान में कमी आई, बल्कि लोगों को लू से राहत मिली है. वहीं मौसम विभाग ने आज से लेकर अगले 4 दिन यानी 25 जून के बीच दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की है. यहां रविवार के दिन दोपहर के बाद मौसम में बदलाव हो सकता है. अभी दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री के पास बना हुआ है, जो दिन के दूसरे पहर में और भी कम हो सकता है. 

उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में होगा बदलाव

उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है. यहां रविवार सुबह से यूपी के कई जिलों में आंधी के साथ ही बारिश देखने को मिली है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटों में उत्तर प्रदेश के दर्जन से भी ज्यादा जिलों कें बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. इनमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर से लेकर आगरा, कानपुर, मथुरा, प्रयागराज, गोरखपुर, बिजनौर, अलीगढ़ और एटा शामिल हैं. वहीं बिहार के लोगों को भी गर्मी से राहत मिल सकती है. मौसम विभाग ने बिहार के भोजपुर, सिवान से लेकर दरभंगा, खगड़ियां, मधुबनी, पूर्णिया और वैशाली समेत करीब 15 से 20 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है.

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