Weather Update: बारिश और आंधी से मिली गर्मी से राहत, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक में सुहाना रहेगा मौसम

दिल्ली एनसीआर से लेकर देश के अधिकतम राज्यों में मानसून आ गया है, जिसके बाद तापमान में गिरावट के साथ ही लोगों को चिलचिलाती गर्मी और लू से राहत मिलती नजर आ रही है. हालांकि कई जगहों पर आईएमडी ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मौसम का हाल मिला जुला देखने को मिल रहा है. गुरुवार शाम के समय हुई बारिश और आंधी का प्रभाव शुक्रवार को तापमान पर देखने को मिलेगा. खासकर दिल्ली एनसीआर में तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि जयपुर से लेकर बांडमेर तक में गर्मी का सितम जारी रहेगा. यहां अगले कुछ दिनों में राहत जरूर मिल सकती है. आइए जानते हैं यूपी से लेकर राजस्थान तक कैसा रहेगा आज मौसम का हाल...

इन इलाकों में हो सकती है बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिससे मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना बढ़ गई है. आईएमडी ने शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. आज दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे. दिल्ली, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों के कई हिस्सों में पहले ही बारिश दर्ज की जा चुकी है, जिसका असर गुरुवार को भी देखने को मिला है. आंधी और तूफान ने तापमान को गिराने के साथ ही लोगों को हिट वेव से राहत दी है. हालांकि अगले कुछ दिनों तक गर्मी का सितम झेलना पड़ सकता है.

केरल से लेकर कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण भारत स्थि​त तटीय इलाकों में आज जोरदार बारिश की संभावना बनी हुई है. यहां आने वाले दिनों में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इसी को देखते आईएमडी ने दक्षिण भारत के राज्यों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. यहां लोगों को गर्मी से तो राहत मिल जाएगी, लेकिन अब बारिश इनकी समस्या बढ़ा सकती है.

उत्तराखंड से लेकर हिमाचल में सुहाना रहेगा मौसम

वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक मौसम सुहाना बना रहेगा. हालांकि इन राज्यों के पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. इससे ठंडी हवाओं को झोका शुरू होगा, जिससे तापमान में भारी गिरावट के साथ ही मौसम खुशनुमा हो जाएगा. शिमला से लेकर मनाली, श्रीनगर और देहरादून जैसे पर्यटन स्थलों पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी.

बिहार से लेकर चंडीगढ़ में गर्मी और बारिश

बिहार में भी मौसम के बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. यहां आज दिन में गर्मी रहेगी तो शाम होते होते तेज बारिश की संभावना बनी हुई है. बिजली गिरने से लेकर आंधी जैसी स्थिति बन सकती है. वहीं चंडीगढ़ में भी गर्मी के साथ बादल छाने लगेंगे. यहां कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है.पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और ठंडी हवाओं से राहत मिल सकती है.

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