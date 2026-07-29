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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Weather Update: गाजियाबाद, पटना, गया, मथुरा, दिल्ली... आंधी-तूफान और बारिश पर IMD का अलर्ट, इन शहरों को दी चेतावनी

मौसम विभाग, पटना के ताजा बुलेटिन के अनुसार मानसून फिर एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से राज्य के कई शहरों में बल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई. 30 जुलाई को कई बिहार के कई हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते गरज और चमक के साथ बारिश की संभावना है. 

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Neelam

Updated : Jul 29, 2026, 08:25 PM IST

Weather Update: गाजियाबाद, पटना, गया, मथुरा, दिल्ली... आंधी-तूफान और बारिश पर IMD का अलर्ट, इन शहरों को दी चेतावनी

मौसम विभाग ने 15 राज्यों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट  (Image Source: ANI)

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  • 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश का अलर्ट
  • दिल्ली-एनसीआर के लिए येलो अलर्ट
  • बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन एक्टिव
  • बिहार में 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं

गाजियाबाद, पटना, गया, मथुरा, अलीगढ़, दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के कई शहरों में तेज हवाओं और आंधी से लेकर गरज के साथ तेज बारिश की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग ने 30 जुलाई को बारिश के लिए कई जगह येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है.

मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के साथ मानसून की वापसी हो गई है और कई राज्यों में भी ऐसे ही हालात हैं. मौसम विज्ञानियों का कहना है कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के पास बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन मजबूत हो गया है, जिसकी वजह से मानसून फिर से एक्टिव हो गया है और इसीलिए पूरे देश में बारिश हो रही है. इस बीच मौसम विभाग ने केंद्र शासित प्रदेशों समेत 15 राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश का अलर्ट

बुधवार को हल्की-फुल्की बारिश के बाद गुरुवार को फिर तेज बरसात होने की संभावना है. मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. यहां आंधी-तूफान के साथ बिजला चमकने की भी चेतावनी दी गई है. दोपहर और रात में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की संभावना है और हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है. कल दिल्ली में तापमान 25 डिग्री से 32 डिग्री तक रहेगा.

बिहार के शहरों में चलेंगी 30-40 प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं

मौसम विभाग, पटना के ताजा बुलेटिन के अनुसार मानसून फिर एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से राज्य के कई शहरों में बल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई. 30 जुलाई को कई बिहार के कई हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते गरज और चमक के साथ बारिश की संभावना है. 

पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा और सहरसा के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि पटना, गया भागलपुर समेत दक्षिण और मध्य बिहार में बारिश हो सकती है. इसके अलावा, उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व बिहार में 30 से 40 प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात का भी अलर्ट है. 31 जुलाई से 4 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी है.

गाजियाबाद, मथुरा, अलीगढ़ में भी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार वेस्ट यूपी के शहरों- गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगक, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, बागपत समेत कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है. 31 जुलाई तक यहां बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, ईस्ट यूपी के जिलों में भी कल बारिश हो सकती है.

तेलंगाना के नौ जिलों में तेज बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने तेलंगाना के नौ जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि छह राज्यों में येलो अलर्ट है. ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में अदिलाबाद, कुमारम भीम आसिफाबाद, मंचेरियल, निर्मल, निजामाबाज, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी शामिल हैं. वहीं, जगतियाल, राजन्ना सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयाशंकर भुपाल्ली और मुलुगु के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. हैदराबाद में अगले 24 घंटे में बादल छाए रहने की संभावना है, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है या गरज के साथ बारिश भी हो सकती है. 

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है

मौसम विभाग ने उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए 1 अगस्त तक बारिश का अनुमान जताया है. हिमाचल में 30 को तेज बारिश हो सकती है


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