पंजाब में भारी बारिश को लेकर अलर्ट तो दिल्ली में रहेगी उमस भरी गर्मी, जानें हिमाचल का क्या है हाल

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के संकेत दिए हैं. वहीं बिहार में भी हल्की फुलकी ​बारिश हो सकती है.

दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से गर्मी बढ़ने लगी है. मौसम में बदलाव की वजह से उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. हालांकि यमुना का घटते जलस्तर से राहत की सास जरूर मिली है. वहीं पंजाब में बारिश को अलर्ट जारी किया गया है. यहां अभी भी बारिश आफत के रूप में पड़ रही है. आइए जानते हैं बारिश से पंजाब से लेकर यूपी बिहार और हिमाचल का क्या है हाल...

यूपी-बिहार में होगी भारी बारिश के संकेत

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के संकेत दिए हैं. वहीं बिहार में भी हल्की फुलकी ​बारिश हो सकती है. पंजाब में अगले दो से तीन दिन भारी बारिश की उम्मीद है. यहां इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है. लोगों को अभी बारिश से राहत मिलने की संभावना बेहद कम है.

बांधो का जलस्तर हुआ कम, लेकिन बारिश ने बढ़ाई चिंता

पंजाब में नदियों से लेकर गांव और घरों में भरे बाढ़ और पानी का जलस्तर कुछ हद तक कम हुआ है. लोगों ने थोड़ी राहत की सास जरूर ली है, लेकिन यहां मौसम और बारिश ने लोगों की चिंता फिर से बढ़ा दी है. मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है. यहां 11 से लेकर 12 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. हालांकि हिमाचल में बारिश की कमी से राहत की सास जरूर मिली है.

हिमाचल में भूस्खलन से 5 की मौत

कुल्लू में भूस्खलन की चपेट में कई लोग आ गये हैं. इसकी चपेट में आने की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. इनमें 5 लोगों को मलबे से निकाला गया है. वहीं तीन घायलों को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के सदस्यों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर निकाला. इन्हें पास के अस्पताल में रेफर किया गया है. जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है.

