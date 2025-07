Weather Update: दिल्ली-NCR में भारी बारिश, सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई

Delhi NCR Weather: दिल्ली-NCR में 23 जुलाई को सुबह से भारी बारिश हो रही है. इस तेज़ बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी है. हालांकि, बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई इलाकों में पानी भर गया है. जल जमाव की वजह से कई प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है. IMD ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली और दक्षिण पूर्वी दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है.

IMD अलर्ट में कहा गया था, 'आसमान में बादल छाए रहेंगे. 22-23 जुलाई को गरज और बिजली के साथ हल्की सी मद्धम बारिश की संभावना है.'

#WATCH | Delhi: Latest visuals from Minto Bridge; traffic running smoothly.



The national capital received heavy rainfall this morning. pic.twitter.com/f2pL2JFeC4