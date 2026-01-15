FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

Weather Update: उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, दिल्ली एनसीआर में कोहरा छाने के साथ चलेगी शीतलहर

मौसम विभाग के अनुसार, हिमालय से आ रही पछुआ हवाएं मैदानी इलाकों में तापमान को गिरा रही है. यहां गलन और कंपकंपाने वाली ठंड बढ़ रही है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 15, 2026, 07:43 AM IST

Weather Update: उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, दिल्ली एनसीआर में कोहरा छाने के साथ चलेगी शीतलहर
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग की मानें तो लोगों को अभी इससे राहत मिलने वाली नहीं है. मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक पर शीतलहर और कोहरा है, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित होने लगा है. अगले 5 दिनों ठंड के और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है. इसी को देखते हुए कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है.

हिमालय से आ रही शीतलहर

मौसम विभाग के अनुसार, हिमालय से आ रही पछुआ हवाएं मैदानी इलाकों में तापमान को गिरा रही है. यहां गलन और कंपकंपाने वाली ठंड बढ़ रही है. पूरे उत्तर भारत में ज्यादातर जगहों पर यही हाल है. वहीं शीतलहर और कोहरे के साथ ही अब आईएमडी ने कई जगहों पर बारिश की चेतावनी दी है. यहां बारिश होने से तापमान तेजी से नीचे जाने के साथ ही ठंड बढ़ेगी. खासकर सुबह और रात के समय ठंड का असर बहुत ज्यादा रहेगा. 

घने कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप

दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादारतर इलाकों में गुरुवार सुबह भारी कोहरा दिखाई दिया. इसके साथ ही दिनभर शीतलहर चलने की संभावना है. घने कोहरे की कैद में सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश रहे. थोड़ी देर में कोहरा और बढ़ने का अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी भारत में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, लेकिन अब इससे भी बड़ी परेशानी बारिश कर सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर ​हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में हल्की व भारी बारिश होने की संभावना है. इससे गलन बढ़ जाएगी. वहीं जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बर्फबारी होने की संभावना है.

