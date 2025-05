देश के अधिकांश हिस्सों में इस समय मौसम का मिजाज बदला हुआ है. जहां एक ओर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी और लू का कहर देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर पहाड़ी और पूर्वी राज्यों में आंधी, गरज और बारिश की गतिविधियों ने लोगों को राहत दी है. वहीं प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली दिल्ली NCR में GRAP-1 लागू कर दिया गया है. मौसम विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी की है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में अगले कुछ दिनों तक लू चल सकती है. वहीं दिल्ली-एनसीआर में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, हालांकि बारिश की संभावना भी जताई गई है. ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

शनिवार को दिल्ली-एनसीआर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. हालांकि शाम के समय हल्की बारिश से कुछ राहत मिल सकती है. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) भी ‘खराब’ श्रेणी में बना हुआ है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में हवा की हालत 'खराब' होने पर तुरंत ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-1 लागू कर दिया है.

