Weather Update: मानसून नहीं ले रहा ब्रेक! चक्रवात की एंट्री से इन जगहों पर अगले 5 दिन होगी झमाझम बारिश

बंगाल की खाड़ी में बन रहे मौसमी विक्षोभ के कारण मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना है. इससे देश के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. जानें अगले 5 दिनों में कैसा रहने वाला है देशभर के राज्यों का मौसम...

दक्षिण-पश्चिम मानसून हाल के दिनों में कमज़ोर पड़ गया है जिसे आमतौर पर 'मानसून ब्रेक' कहा जाता है. हालांकि कर्नाटक समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है. तो आइए जानते हैं आज कहां-कहां बारिश होगी.



भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के साथ-साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश हो रही है. बंगाल की खाड़ी में बन रहे मौसमी विक्षोभ के कारण मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना है. इससे देश के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है.

बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात



मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में एक नए मौसमी पैटर्न के विकसित होने का अनुमान लगाया है. अगले सप्ताह के अंत तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. इससे पहले बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में एक चक्रवात बनने की संभावना है. यह 13 अगस्त तक उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर धीरे-धीरे मजबूत होगा. 14 अगस्त तक यह चक्रवात इन इलाकों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनाएगा जिससे मानसून फिर से गति पकड़ सकता है.



मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में तीन दिन तक मौसम सुहावना बना रहेगा. दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12 अगस्त तक भारी बारिश जारी रह सकती है. वहीं दिल्ली में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है.

इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में मौसमी प्रणाली में बदलाव के कारण देशभर में बारिश का पैटर्न बदलेगा. पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है. मानसून की रेखा के प्रवेश करने के बाद, इसका प्रभाव और बढ़ेगा, जिससे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कोंकण व गोवा में भारी मानसूनी बारिश लौटेगी.



मौसम विभाग ने कहा है कि अगस्त के तीसरे हफ्ते में राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में मानसून का मिजाज बदलेगा. हालांकि सटीक पूर्वानुमान देना संभव नहीं है क्योंकि 5 दिनों से ज़्यादा मौसम के मिजाज पर नज़र रखना असंभव है.

दक्षिण भारत में कैसा रहेगा मौसम

कर्नाटक के मौसम पर नज़र डालें तो बेंगलुरु में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है. आज सुबह भी मौसम बादल छाए हुए और सुहावना है और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए बेंगलुरु के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. शहर में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.



तेलंगाना के कई ज़िलों में रविवार से भारी बारिश हो रही है. स्थानीय मौसम विभाग ने बताया है कि शहर में हल्की से मध्यम बारिश या तेज़ हवाओं के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. सुबह कोहरा छाए रहने की संभावना है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान 30°C और 22°C के आसपास रहने की संभावना है.



मौसम विभाग ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग इलाकों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए सोमवार से गुरुवार तक भारी बारिश की चेतावनी दी है. आईएमडी ने रविवार को उत्तराखंड के कई जिलों के लिए नारंगी और पीली चेतावनी जारी करते हुए 14 अगस्त तक भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की चेतावनी दी है. वहीं तेलंगाना में 17 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.