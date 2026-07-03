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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Weather Update 3 July: मानसून हुआ सुपर एक्टिव, यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

भारत के कई राज्यों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के एक्टिव होने की वजह से अच्छी बारिश का दौर जारी है. लेकिन कुछ इलाकों में प्रशासन ने येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ है, जानें आपके शहर में कैसा रहने वाला है आज 3 जुलाई को मौसम का मिजाज...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 03, 2026, 07:31 AM IST

Weather Update 3 July: मानसून हुआ सुपर एक्टिव, यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

3 जुलाई को कैसा रहेगा आपके राज्य में मौसम का हाल? (Image: Canva)

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  • भारत के अधिकतर हिस्सों में एक्टिव हुआ दक्षिण-पश्चिम मानसून
  • कई राज्यों में अच्छी बारिश का दौर जारी
  • दिल्ली पहुंचा मानसून, लोगों को गर्मी से मिली राहत
  • IMD ने कहीं येलो तो कही किया ऑरेंज अलर्ट जारी

भारत के अधिकतर हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय हो चुका है और कई राज्यों में अच्छी बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं. उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी ओडिशा-पश्चिम बंगाल तट पर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 5 से 6 दिनों तक मध्य भारत में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है. इसी बीच मानसून दिल्ली भी पहुंच चुका है और अब इसके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और गुजरात के पश्चिमी तटीय इलाकों तक तेजी से फैलने की उम्मीद है.

Weather Update 3 July: देश के इन इलाकों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी?

मौसम विभाग ने 2 से 5 जुलाई तक दक्षिण गुजरात और कोंकण में, 2 से 4 जुलाई के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ में, 3 और 4 जुलाई को पश्चिमी मध्य प्रदेश और ओडिशा में और 3 से 5 जुलाई के बीच मध्य महाराष्ट्र में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. लगातार भारी बारिश की आशंका को देखते हुए कोंकण, गोवा और दक्षिण गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पश्चिमी और मध्य भारत के कई हिस्सों में येलो अलर्ट लागू है.

Weather Update 3 July: छत्तीसगढ़ में कैसा रहेगा 3 जुलाई का मौसम?

छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है. बीते 24 घंटों में बस्तर संभाग के एक-दो जगहों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है, जबकि अगले पांच दिनों तक पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना बनी रहेगी. तापमान की बात करें तो राजनांदगांव में अधिकतम 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा कोरबा में 33.4 डिग्री, रायपुर में 33.3 डिग्री, बेमेतरा में 33.1 डिग्री, मुंगेली में 32.8 डिग्री, बिलासपुर में 31.4 डिग्री, अंबिकापुर में 31.2 डिग्री, दुर्ग में 29.5 डिग्री और जगदलपुर में 26.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.

यह भी पढ़ें- मानसून ने पकड़ी रफ्तार तो IMD ने इन राज्यों में भारी बारिश का किया अलर्ट जारी, जानें दिल्ली से मुंबई तक मौसम का मिजाज

Weather Update 3 July: राजस्थान में कैसा रहेगा 3 जुलाई का मौसम?

राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में मानसून की अच्छी बारिश हुई है. मौसम विभाग ने जयपुर, सलूंबर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, नागौर, डीडवाना-कुचामन और सीकर सहित 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बादल गरजने, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. वहीं, प्रदेश के 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है. लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित जगहों पर रहें, पेड़ों और कमजोर ढांचों से दूर रहें और बिजली चमकने के समय खुले जगहों में जाने से बचें.

Weather Update 3 July: मध्य प्रदेश में कैसा रहेगा 3 जुलाई का मौसम?

मध्य प्रदेश में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने भोपाल, उज्जैन, छिंदवाड़ा, रीवा, बैतूल और खंडवा समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. कुछ जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 3 और 4 जुलाई को कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी और कुछ जगहों पर अत्यंत भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है.

Weather Update 3 July: हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा 3 जुलाई का मौसम? 

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है. किन्नौर और लाहौल-स्पीति समेत कई जिलों में नदी-नाले उफान पर हैं और कुछ जगहों पर सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं. राज्य सरकार और जिला प्रशासन राहत एवं बचाव कार्यों के लिए पूरी तरह सतर्क हैं. लोगों से अपील की गई है कि नदी-नालों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और पहाड़ी ढलानों से दूर रहें और मौसम विभाग और प्रशासन की जारी की गई सभी एडवाइजरी का पालन करें.

Weather Update 3 July: उत्तर-पश्चिम भारत में कैसा रहेगा 3 जुलाई का मौसम?

उत्तर-पश्चिम भारत में भी बारिश का दौर तेज रहने की संभावना है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 से 8 जुलाई के दौरान भारी वर्षा की संभावना है. हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी अलग-अलग दिनों में अच्छी बारिश का अनुमान है. पश्चिमी राजस्थान में 2 जुलाई को तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है. कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं.

Weather Update 3 July: मध्य भारत में कैसा रहेगा 3 जुलाई का मौसम?

मध्य भारत में छत्तीसगढ़, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 2 से 8 जुलाई तक अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है. कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं. खासतौर से पश्चिमी मध्य प्रदेश में 3 और 4 जुलाई को अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

Weather Update 3 July: पूर्वी भारत में कैसा रहेगा 3 जुलाई का मौसम?

पूर्वी भारत में भी मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है. ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार तथा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में अगले कई दिनों तक अच्छी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. 3 और 4 जुलाई को ओडिशा में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी और कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है. बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. वहीं उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का दौर बना रह सकता है.

Weather Update 3 July: पूर्वोत्तर भारत में कैसा रहेगा 3 जुलाई का मौसम?

पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में भी अगले कुछ दिनों तक रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें, मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखें और प्रशासन की जारी सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें.

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