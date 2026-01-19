FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Weather Update: आज Delhi-NCR में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, उत्तर प्रदेश से लेकर ​हरियाणा तक में IMD ने जारी किया अलर्ट

आज Delhi-NCR में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, उत्तर प्रदेश से लेकर ​हरियाणा तक में IMD ने जारी किया अलर्ट

लग्जरी बर्थ, प्लेन जैसी सीट और ट्रेन जितना किराया... वंदे भारत स्लीपर में सफर करके गदगद हुए यात्री

लग्जरी बर्थ, प्लेन जैसी सीट और ट्रेन जितना किराया... वंदे भारत स्लीपर में सफर करके गदगद हुए यात्री

राहुल गांधी का 'मनरेगा बचाव संग्राम', 20 जनवरी को रायबरेली में लगाएंगे चौपाल

राहुल गांधी का 'मनरेगा बचाव संग्राम', 20 जनवरी को रायबरेली में लगाएंगे चौपाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम

TV Highest Paid Actress: TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो अनुपमा को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट..

TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो रुपाली गांगुली को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट

Homeभारत

भारत

Weather Update: आज Delhi-NCR में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, उत्तर प्रदेश से लेकर ​हरियाणा तक में IMD ने जारी किया अलर्ट

उत्तर भारत के लोगों को अभी ठंड से छुटकारा नहीं मिलने वाला है. इसकी वजह दो वेस्टन डिस्टर्बेंस का तेजी से बढ़ना है, जो बारिश से लेकर शीतलहर को बढ़ाने का काम करेंगे. इसकी वजह से तापमान और नीचे गिर सकता है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 19, 2026, 07:04 AM IST

Weather Update: आज Delhi-NCR में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, उत्तर प्रदेश से लेकर ​हरियाणा तक में IMD ने जारी किया अलर्ट
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मकर संक्रांति के बाद अक्सर सर्दी कम होने लगती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है. उत्तर भारत के लोगों सर्दी से इतनी जल्दी छुटकारा मिलने वाला नहीं है. इसकी वजह दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का तेजी से उत्तर भारत की तरफ बढ़ना है. इसकी वजह से पूरे हफ्ते पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र प्रभावित होने की उम्मीद है. ऐसे में दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर भारत के इलाकों में 23 जनवरी 2026 से भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है. 

मौसम विभाग के अनुसार, इस समय पश्चिमी हवाओं के चलने की वजह से ठंड बढ़ रही है. 19 जनवरी को भी भारी ठंड रहेगी. इस बदलाव का असर राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार तक पर रहेगा. वहीं न्यूनतम तापमान आज के मुकाबले 'थोड़ा कम' रहने की उम्मीद है. IMD का अनुमान है कि अगले दो से तीन दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है. 

इन इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना

उत्तर में जम्मू, कश्मीर और लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश में शीलहर के साथ ही हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. वहीं 19 जनवरी से हिमाचल प्रदेश से लेकर ओडिशा तक शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा. स्थिति गंभीर हो सकती है.

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

दिल्ली में जहरीली धुंध और घना कोहरा रहने की संभावना है. इसकी वजह से तापमान तेजी से गिरेगा. 19 जनवरी 2026 को भी ठंड रहेगी. वहीं हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हो गई है कि प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच सकता है.मौसम विभाग ने दिल्ली समेत एनसीआर नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग
भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम
TV Highest Paid Actress: TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो अनुपमा को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट..
TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो रुपाली गांगुली को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट
2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका
2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका
OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग
OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग
MORE
Advertisement
धर्म
17 January Aaj ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? किसे मिलेगा लाभ और किसे बरतनी होगी सावधानी
आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? किसे मिलेगा लाभ और किसे बरतनी होगी सावधानी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
Marriage Age Zodiac Signs: कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज
कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज
Numerology: अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
MORE
Advertisement