Weather Update: ठंड और कोहरे के साथ आईएमडी ने 11 राज्यों में जारी किया बारिश का अलर्ट, आंधी और तूफान की चेतावनी 

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ और पंजाब में कड़ाके की ठंड होगी. इसकी वजह यहां 40 से 50 किमी घंटे की रफ्तार ठंडी हवाएं चलेंगी.

देश में कड़ाके की ठंड जारी है. ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चे इससे परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है. इसकी वजह आंधी तूफान और बारिश होना है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में 11 राज्यों में बारिश और तूफान की चेतावनी दी है. वहीं पूर्वी भारत से लेकर उत्तर भारत के करीब दो दर्जन से भी ज्यादा जिलों में घना कोहरा देखने को मिलेगा, जिन राज्यों में बारिश होने की भारी संभावना है. उनमें दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तक शामिल हैं. वहीं जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाखा में बर्फबारी जारी है.

इन इलाकों में चलेगी तेज आंधी, बारिश की भी संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ और पंजाब में कड़ाके की ठंड होगी. इसकी वजह यहां 40 से 50 किमी घंटे की रफ्तार ठंडी हवाएं चलेंगी. साथ ही बारिश होने की संभावना है. बिजली कड़कने के साथ ही बादलों की गरजना के साथ भारी बारिश हो सकती है. ऐसे में तापमान का नीचे जाना लाजमी है. वहीं 28 जनवरी को भी बिहार से लेकर यूपी के इलाकों में बारिश हो सकती है.

कैसा रहेगा दिल्ली का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, आज राजधानी दिल्ली में मौसम बहुत ही ठंडा रहेगा. आईएमडी के अनुसार, दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में तामपान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाले संभावना है. सुबह के समय हल्का कोहरा रहेगा.

उत्तर प्रदेश में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, 26 जनवरी 2026 सुबह से ही शहर में कोहरे रहेगा. वहीं बादल छाने की पूरी संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ सकता है. ऐसे में तेज हवाओं का प्रभाव यहां रहेगा. इसके चलते 27 से 28 जनवरी के दौरान बीच कई हिस्सों में शीतलहर के चलते तापमान नीचे गिरेगा. वहीं, बारिश का दौर खत्म होने के बाद 29 जनवरी की सुबह इसमें दोबारा 2-4 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी.

उत्तराखंड से लेकर राजस्थान तक ऐसा रहेगा मौसम

वहीं मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड से लेकर राजस्थान तक कड़ाके की सर्दी पड़ेगी. आईएमडी ने उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया है. यहां आठ पहाड़ी जिलों में 26 से 28 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना है. वहीं प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा. आठ जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की और कुछ जगहों पर भारी बर्फबारी हो सकती है. 27 जनवरी के लिए भारी ओलावृष्टि और आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है. वहीं राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की पूरी संभावना है. इसकी वजह से 26 जनवरी को दोपहर बाद पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. कल यानी 27 जनवरी को यहां कई जिलों में बारिश हो सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से