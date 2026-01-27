Weather Update: दिल्ली-एनसीआर से लेकर दर्जनभर राज्यों में बारिश और तूफान का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ बढ़ रहा है. इसका सीधा असर देश की राजधानी दिल्ली में पड़ रहा है. इसके साथ ही तेज बारिश की संभावना है.

जनवरी का महीना खत्म होने में अब सिर्फ 3 दिन बाकी है, लेकिन ठंड होने का नाम नहीं ले रही है. इसबीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है. देश के 13 राज्यों में हवा और बारिश का अलर्ट किया गया है. इसमें देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर तक शामिल हैं. आइए जानते हैं कैसा रहेगा आज का मौसम...

दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ बढ़ रहा है. इसका सीधा असर देश की राजधानी दिल्ली में पड़ रहा है. इसके साथ ही तेज बारिश की संभावना है. आज आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है. इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. IMD के अनुसार, दोपहर से रात तक इसी तरह की हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना बनी रहेगी.

उत्तर प्रदेश में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा. यहां 27 और 28 जनवरी को ज्यादातर हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है. इसमें खासरूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ ओलावृष्टि, वज्रपात और तेज झोंकेदार हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है. नोएडा से लेकर शामली, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, सुल्तानपुर, मेरठ और मुजफ्फरगनर तक में बारिश की संभावना बनी हुई है. वहीं न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है.

राजस्थान में मौसम का हाल

राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है. यहां मौसम विभाग के अनुसार, नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. इसके प्रभाव से हल्की बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ठंडी हवाएं यहां ठंड और को और ज्यादा बढ़ा देगी. इसकी वजह से तेजी से तापमान गिर सकता है. आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर के हिस्सों में आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है. वहीं कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी.

जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है. यहां बारिश और बर्फबारी की वजह से तापमान बुरी तरह से प्रभावित होगा. यहां से निकलने वाली शीतलहर मौसम को और ज्यादा ठंडा कर देंगी. वहीं दक्षिण भारत तमिलनाडु-पुडुचेरी में हल्की बारिश हो सकती है. यह बारिश कोमोरिन सागर क्षेत्र से उत्तरी केरल तट की ओर चलने वाली पूर्वी हवाओं के कारण होगी.

