बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक शुरू, बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, कल से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र, सत्र से पहले सभी दलों के नेताओं की बैठक

घर में नंगे पैर चलना जोड़ों और नसों के लिए क्यों होता है खतरनाक, चप्पल पहनना जानिए क्यों है जरूरी

अब WhatsApp यूज करने के लिए देने होंगे पैसे! Free में नहीं मिलेगा इस फीचर का एक्सेस, Meta ने की पूरी तैयारी

कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट

कर्नल B संतोष बाबू के पास थीं कितनी डिग्रियां? 'बैटल ऑफ गलवान' में जिनकी वीरता की कहानी दिखा रहे हैं सलमान खान

टूरिज्म से कमाई के मामले में कौन है दुनिया का बादशाह? जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत

ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम

Homeभारत

भारत

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर से लेकर दर्जनभर राज्यों में बारिश और तूफान का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ बढ़ रहा है. इसका सीधा असर देश की राजधानी दिल्ली में पड़ रहा है. इसके साथ ही तेज बारिश की संभावना है.

नितिन शर्मा

Updated : Jan 27, 2026, 07:38 AM IST

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर से लेकर दर्जनभर राज्यों में बारिश और तूफान का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी
जनवरी का महीना खत्म होने में अब सिर्फ 3 दिन बाकी है, लेकिन ठंड होने का नाम नहीं ले रही है. इसबीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है. देश के 13 राज्यों में हवा और बारिश का अलर्ट किया गया है. इसमें देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर तक शामिल हैं. आइए जानते हैं कैसा रहेगा आज का मौसम...

दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ बढ़ रहा है. इसका सीधा असर देश की राजधानी दिल्ली में पड़ रहा है. इसके साथ ही तेज बारिश की संभावना है. आज आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है. इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. IMD के अनुसार, दोपहर से रात तक इसी तरह की हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना बनी रहेगी. 

उत्तर प्रदेश में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा. यहां 27 और 28 जनवरी को ज्यादातर हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है. इसमें खासरूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ ओलावृष्टि, वज्रपात और तेज झोंकेदार हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है. नोएडा से लेकर शामली, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, सुल्तानपुर, मेरठ और मुजफ्फरगनर तक में बारिश की संभावना बनी हुई है. वहीं न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है. 

राजस्थान में मौसम का हाल

राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है. यहां मौसम विभाग के अनुसार, नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. इसके प्रभाव से हल्की बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ठंडी हवाएं यहां ठंड और को और ज्यादा बढ़ा देगी. इसकी वजह से तेजी से तापमान गिर सकता है. आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर के हिस्सों में आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है. वहीं कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. 

जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है. यहां बारिश और बर्फबारी की वजह से तापमान बुरी तरह से प्रभावित होगा. यहां से निकलने वाली शीतलहर मौसम को और ज्यादा ठंडा कर देंगी. वहीं दक्षिण भारत तमिलनाडु-पुडुचेरी में हल्की बारिश हो सकती है. यह बारिश कोमोरिन सागर क्षेत्र से उत्तरी केरल तट की ओर चलने वाली पूर्वी हवाओं के कारण होगी.

कर्नल B संतोष बाबू के पास थीं कितनी डिग्रियां? 'बैटल ऑफ गलवान' में जिनकी वीरता की कहानी दिखा रहे हैं सलमान खान
टूरिज्म से कमाई के मामले में कौन है दुनिया का बादशाह? जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत
ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है
T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप
