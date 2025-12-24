FacebookTwitterYoutubeInstagram
खुश रहने के लिए जीवन में क्या चाहिए-पैसा या लोकप्रियता? हार्वड की स्टडी पढ़कर बदल जाएगा पूरा नजरिया

भारत

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर को छोड़ पश्चिमी इलाकों में पड़ेगा भारी कोहरा और ठंड, IMD ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. 23 तारीख की तरह ही 24, 25 और 26 दिसंबर तक मौसम लगभग एक जैसा रहेगा. 

नितिन शर्मा

Updated : Dec 24, 2025, 06:05 AM IST

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर को छोड़ पश्चिमी इलाकों में पड़ेगा भारी कोहरा और ठंड, IMD ने जारी किया अलर्ट
दिसंबर माह का आखिरी हफ्ता शुरू होने के साथ ही मौसम में भी बदलाव होने लगे हैं. यहां दिल्ली एनसीआर में लोगों को ठंड से राहत मिली है तो वहीं पश्चिमी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है. यहां कोहरे का डबल अटैक शुरू हो गया है. इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने 24 दिसंबर के लिए राज्य के कई हिस्सों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं शीतलहर की वजह से तापमान नीचे गिर रहा है. 

दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. 23 तारीख की तरह ही 24, 25 और 26 दिसंबर तक मौसम लगभग एक जैसा रहेगा. यहां कोहरे में कमी के साथ ही मौसम खुला रहेगा. शीतलहर का प्रकोप कम होगा. साथ ही धूप भी खिली रहेगी, जिसे तापमान में कुछ बढ़त जरूर रहेगी.

इन जगहों पर रहेगा कोहरे और ठंड का प्रकोप

आईएमडी के अनुसार, देश के कई इलाकों में पछुआ हवाओं के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. इसके अलावा कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है. तराई बेल्ट और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल सकता है. यहां सुबह के समय जीरो विजिबिलिटी जैसे हालात बन सकते हैं. ऐसे में लोगों संभलकर चलने की नसीहत दी गई है. 

इन जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी कोहरे की संभावना जताई है. इनमें उत्तर प्रदेश के उत्तरी और तराई वाले जिले शामिल हैं. इनमें आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. यहां 24 दिसंबर की सुबह से लेकर 25 दिसंबर की सुबह तक दृश्यता बहुत कम रहने की संभावना है. इन जिलों में मुख्य रूप से बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर और पीलीभीत के आसपास के इलाके शामिल हैं. 

इन जिलों में घोषित है येलो अलर्ट

आईएमडी ने पूर्वाचल से लेकर पश्चिमी यूपी के कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है. यहां सुबह और शाम के बीच घना कोहरा रहने की संभावना है. इनमें मुख्य रूप से अमरोहा, मुजफ्फरनगर, शामली, कुशीनगर, आजमगढ़, बलिया से लेकर मऊ, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा और हरदोई शामिल हैं. ऐसे में मौसम विभाग से लेकर प्रशासन ने लोगों को धीमी गति में वाहन चलाने की नसीहत दी है. इसके साथ ही वाहनों में ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाये रखें. 

