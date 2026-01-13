Weather Update: कड़कड़ाती ठंड के बीच IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट, दिल्ली-एनसीआर से लेकर यूपी हरियाणा तक बढ़ेगी सर्दी

मौसम विभाग ने भारत के 3 राज्य हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है. आईएमडी ने कश्मीर के श्रीनगर में अगले हफ्ते यानी 18 जनवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया है.

देश के कई राज्यों में ठिठुरन भरी ठंड और भारी कोहरा पड़ रहा है. इससे आपको अगले कुछ दिनों तक के लिए राहत नहीं मिलने वाली है. शीतलहर के साथ अब बारिश ठंड को और बढ़ा सकती है. मौसम विभाग ने 3 राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. इस बारिश की वजह से तापमान में और भी गिरावट हो सकती है. वहीं मौसम विभाग ने 17 जिलों में भीषण शीतलहर की चेतावनी दी है.

इन 3 राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने भारत के 3 राज्य हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है. आईएमडी ने कश्मीर के श्रीनगर में अगले हफ्ते यानी 18 जनवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं हिमाचल और लद्दाख में गुरुवार को भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसबीच 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. यह शीतलहर उत्तरी इलाकों में तापमान को गिरा देंगी. यही वजह है कि अभी और ठंड बढ़ सकती है.

दिल्ली एनसीआर में आज ऐसा रहेगा मौसम

दिल्ली एनसीआर में कल के मुकाबले आज यानी 13 जनवरी 2026 को ठंड और बढ़ेगी. इसकी वजह यहां शीतलहर की वजह से तापमान का गिरना है. दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है. हालांकि यहां बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कोहरा छाया रहेगा. धूप निकलने की संभावना बनी हुई है. वहीं शीतलहर दिन में भी ठंड का एहसास कराती रहेगी.

शीतलहर से बढ़ेगी ठिठुरन

उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक में शीतलहर की वजह से ठिठुरन भरी ठंड पड़ेगी. अगले कुछ दिनों तक यहां के लोगों को ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है. मौसम ​विभाग के अनुसार, 13 जनवरी 2026 को यूपी के ज्यादा शहरों में तेजी शीतलहर की संभावना बनी हुई है. इससे तापमान बुरी तरह से प्रभावित होगा.

