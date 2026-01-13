FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'अंदर से मर चुकी थी मैं...' रश्मि देसाई ने बयां किया 8 साल के डिप्रेशन का दर्द, फूट-फूट कर रोईं एक्ट्रेस

'अंदर से मर चुकी थी मैं...' रश्मि देसाई ने बयां किया 8 साल के डिप्रेशन का दर्द, फूट-फूट कर रोईं एक्ट्रेस

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी की तारीखों को लेकर आप भी हैं कन्फ्यूज तो जान लें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

बसंत पंचमी की तारीखों को लेकर आप भी हैं कन्फ्यूज तो जान लें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

'मेरा बेटा है तो क्या हुआ, अहान ने बहुत कुछ झेला है..' बेटे अहान के संघर्ष पर छलका सुनील शेट्टी का दर्द

'मेरा बेटा है तो क्या हुआ, अहान ने बहुत कुछ झेला है..' बेटे अहान के संघर्ष पर छलका सुनील शेट्टी का दर्द

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी

Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी

जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान

जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान

दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम

दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम

Homeभारत

भारत

Weather Update: कड़कड़ाती ठंड के बीच IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट, दिल्ली-एनसीआर से लेकर यूपी हरियाणा तक बढ़ेगी सर्दी

मौसम विभाग ने भारत के 3 राज्य हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है. आईएमडी ने कश्मीर के श्रीनगर में अगले हफ्ते यानी 18 जनवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 13, 2026, 07:01 AM IST

Weather Update: कड़कड़ाती ठंड के बीच IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट, दिल्ली-एनसीआर से लेकर यूपी हरियाणा तक बढ़ेगी सर्दी
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

देश के कई राज्यों में ठिठुरन भरी ठंड और भारी कोहरा पड़ रहा है. इससे आपको अगले कुछ दिनों तक के लिए राहत नहीं मिलने वाली है. शीतलहर के साथ अब बारिश ठंड को और बढ़ा सकती है. मौसम विभाग ने 3 राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. इस बारिश की वजह से तापमान में और भी गिरावट हो सकती है. वहीं मौसम विभाग ने 17 जिलों में भीषण शीतलहर की चेतावनी दी है.

इन 3 राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने भारत के 3 राज्य हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है. आईएमडी ने कश्मीर के श्रीनगर में अगले हफ्ते यानी 18 जनवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं हिमाचल और लद्दाख में गुरुवार को भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसबीच 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. यह शीतलहर उत्तरी इलाकों में तापमान को गिरा देंगी. यही वजह है कि अभी और ठंड बढ़ सकती है. 

दिल्ली एनसीआर में आज ऐसा रहेगा मौसम

दिल्ली एनसीआर में कल के मुकाबले आज यानी 13 जनवरी 2026 को ठंड और बढ़ेगी. इसकी वजह यहां शीतलहर की वजह से तापमान का गिरना है. दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है. हालांकि यहां बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कोहरा छाया रहेगा. धूप निकलने की संभावना बनी हुई है. वहीं शीतलहर दिन में भी ठंड का एहसास कराती रहेगी. 

शीतलहर से बढ़ेगी ठिठुरन

उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक में शीतलहर की वजह से ठिठुरन भरी ठंड पड़ेगी. अगले कुछ दिनों तक यहां के लोगों को ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है. मौसम ​विभाग के अनुसार, 13 जनवरी 2026 को यूपी के ज्यादा शहरों में तेजी शीतलहर की संभावना बनी हुई है. इससे तापमान बुरी तरह से प्रभावित होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी
Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी
जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान
जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान
दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम
दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम
ATM से पैसे निकालना हुआ महंगा? SBI ने बढ़ाए ट्रांजेक्शन चार्ज, जानिए पूरी डिटेल्स
ATM से पैसे निकालना हुआ महंगा? SBI ने बढ़ाए ट्रांजेक्शन चार्ज, जानिए पूरी डिटेल्स
Numerology: इन 5 मूलांकों में जन्मे लोग पॉकेट में रख लें ये 1 चीज, करियर और पैसों में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ
इन 5 मूलांकों में जन्मे लोग पॉकेट में रख लें ये 1 चीज, करियर और पैसों में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी नहीं करते सौदा, सम्मान के लिए पैसा-करियर-प्यार सब छोड़ देते हैं
इन तारीखों पर जन्मे लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी नहीं करते सौदा, सम्मान के लिए पैसा-करियर-प्यार सब छोड़ देते हैं
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग किसी से नहीं होते अटैच, लंबे समय तक निभाते हैं संंबंध, पार्टनर के हर इमोशन की करते हैं कदर
इन तारीखों में जन्मे लोग किसी से नहीं होते अटैच, लंबे समय तक निभाते हैं संंबंध, पार्टनर के हर इमोशन की करते हैं कदर
Shukra Gochar 2026: इस ग्रह के मकर में प्रवेश करते ही इन 4 राशियों के जातकों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें
इस ग्रह के मकर में प्रवेश करते ही इन 4 राशियों के जातकों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें
Rashifal 12 January 2026: कर्क और तुला वालों को सताएगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और तुला वालों को सताएगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: पति या पत्नी, जन्मतिथि से जानिए रिश्ते में किसका ज्यादा रहता है दबदबा
Numerology: पति या पत्नी, जन्मतिथि से जानिए रिश्ते में किसका ज्यादा रहता है दबदबा
MORE
Advertisement