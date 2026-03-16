Weather Update: गर्मी से मिली राहत, लेकिन अब 17 राज्यों में बारिश और तूफान बढ़ाएंगे आफत, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

दिल्ली एनसीआर से लेकर देश के अधिकतम राज्यों में लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है, लेकिन मौसम में आया यह बदलाव अब तूफान और बारिश के रूप में आफल बरपा सकता है. आइए जानते हैं आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल...

दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में पड़ ही गर्मी को बारिश से शांत कर दिया है. इससे लोगों को कुछ राहत तो जरूर मिली है, लेकिन अब आईएमडी ने बारिश और तूफान की चेतावनी जारी कर लोगों की टेंशन बढ़ा दी है. आईएमडी ने 16 मार्च से लेकर 19 मार्च तक के लिए देश के 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इसके साथ ही 60 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के झोंके और तूफान आ सकता है. मौसम में इस बदलाव के बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है.

देश के 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

आईएमडी ने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत 17 राज्यों में आज से बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग की मानें तो 16 मार्च से लेकर 19 मार्च तक बारिश और तूफान की संभावना है. इन राज्यों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. ऐसे में लोगों को बहद सतर्क रहने की जरूरत है. इसके साथ ही ओलावृष्टि की संभावना बनी रहेगी.

यहां बादलों की गरज से लेकर होगी ओलावृष्टि

मौसम विभाग के अनुसार, कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जहां ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. इनमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं. यहां बादलों की भारी गरज और बिजली के साथ ही तूफानी हवाएं चलने की संभावना है. ऐसे लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है. वहीं 16 से लेकर 20 मार्च तक ल‌द्दाख में भी बादलों की गरज के साथ बिजली और तूफानी हवाएं चलेंगी.

पश्चिम मध्य प्रदेश से लेकर बंगाल और बिहार में भी तूफान

आईएमडी के अनुसार, बारिश और तूफान से पश्चिमी मध्य प्रदेश, बंगाल और बिहार भी नहीं बचेंगे. यहां भी बारिश और तूफान आने की संभावना है. यहां 16 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच मौसम में बदलाव होंगे. हालांकि यहां पर छुटपुट और हल्की बारिश बारिश होने संभावना है. इसके साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. वहीं ओडिशा और झारखंड में आंधी, बिजली और तूफानी हवाएं चल सकती हैं. यहां ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है.

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