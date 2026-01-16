Weather Update: कोहरे और शीतलहर के साथ IMD ने यूपी के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट, ठंड और कंपकपी से नहीं मिलेगी राहत

FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार की सुबह घने कोहरे के साथ होगी. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए साफ कहा कि यूपी के कुछ इलाकों में 19 से 20 जनवरी के बीच बारिश की संभावना है.

नितिन शर्मा

Updated : Jan 16, 2026, 07:22 AM IST

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी और हरियाणा तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है. यहां कोहरे और शीतलहर से सुन्न बढ़ा दी है, जिसके चलते लोगों को सड़क पर चलना तक मुश्किल हो गया है. वहीं आईएमडी ने उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में कोहरे को लेकर आज येलो अलर्ट जारी किया है. ठंड का प्रकोप लोगों को अभी और झेलना पड़ेगा. 

घने कोहरे के साथ बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार की सुबह घने कोहरे के साथ होगी. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए साफ कहा कि यूपी के कुछ इलाकों में 19 से 20 जनवरी के बीच बारिश की संभावना है. बारिश होने से यहां के तापमान में एक बार फिर से भारी गिरावट दर्ज की जाएगी. दिल्ली से लेकर यूपी में कोल्ड वेव चलने के आसार हैं. अभी मौसम में भयंकर बदलाव के संकेत दिख रहे हैं. इससे साफ है कि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम के करवट लेते ही ठंड और बढ़ेगी. 

इन इलाकों में रहेगा भारी कोहरा

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली समेत इसकी सीमा से सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद में भी भारी कोहरा रहेगा. यहां आज न्यूनतम तापमान 5 और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. वहीं अगले 24 घंटे तक इसके कोई खास बदलाव होने के संकेत नहीं है. हालांकि 18 जनवरी को नोएडा में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है. उधर गाजियाबाद में भी मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान जताया गया है, जिसकी वजह से ही लोगों को अभी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद दिखती नजर नहीं आ रही है. 

यहां 3 डिग्री से भी नीचे गया तापमान

राजधानी दिल्ली में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है. यहां गुरुवार को 3 डिग्री से भी नीचे तापमान पहुंच गया. यह इस सीजन की सबसे ज्यादा ठंडी सुबह भी है. पालम मौसम केंद्र में ठंड ने बीस साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. बताया जा रहा है कि यह सामान्य से पांच डिग्री से कम है. दिल्ली में इस बार कड़ाके की सर्दी रहेगी. लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

