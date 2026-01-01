Weather Update: ठिठुरन भरी ठंड और बारिश के साथ होगा नये साल का आगाज, जानें दिल्ली से लेकर राजस्थान तक का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, साल बदलने के साथ ही मौसम का मिजाज भी बदल गया है. जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली एनसीआर तक में ठंड का प्रकोप बढ़ेगा. सर्दी बहुत ज्यादा रहने की संभावना है.

आज 1 जनवरी 2026 के साथ ही नया साल शुरू हो गया है. नये साल के साथ ही कड़ाके की सर्दी पड़ना शुरू हो गई है. मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक ठिठुरन भरी ठंड बढ़ेगी. वहीं सुबह और शाम के समय कोहरा छाया रहेगा. अगले चार दिनों में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे रहने की संभावना है. इसकी वजह से ठंड का प्रकोप झेलना पड़ेगा.

मौसम विभाग के अनुसार, साल बदलने के साथ ही मौसम का मिजाज भी बदल गया है. जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली एनसीआर तक में ठंड का प्रकोप बढ़ेगा. सर्दी बहुत ज्यादा रहने की संभावना है. आईएमडी ने आज बारिश का अलर्ट जारी किया है. ऐसे में दिन के बीच हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं बारिश होने के बाद यह और नीचे जा सकता है. वहीं दिन से लेकर रात भर ठंड बनी रहेगी.

बर्फबारी और बारिश से हुआ ऐसा हाल

मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख तक बर्फबारी और बारिश की संभावना है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है. इसका प्रभाव उत्तर भारत पर पड़ेगा. वहीं दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 1 से 2 दिन के अंदर बारिश होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है, जिसके बाद तापमान तेजी से गिरेगा और ठंड बढ़ जाएगी.

राजस्थान के इन इलाकों में बारिश के आसार, जानें पूरा तापमान

मौसम विभाग की मानें तो पंजाब और हरियाणा के ऊपर बन रहे चक्रवाती परिसंचरण की वजह से बारिश के आसार बन रहे हैं. इसके प्रभाव की वजह से ही दिल्ली एनसीआर से लेकर राजस्थान के कई इलाकों में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है.आईएमडी ने यहां अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कुछ हिस्सों में भारी कोहरा रहने की संभावना बनी हुई है. इसके चलते विजिबिलीटी एक दम लो हो जाएगी.

