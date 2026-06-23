आज का मौसम: दिल्ली-NCR को गर्मी से राहत, 22 राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट, जानें IMD की चेतावनी

मौसम विभाग ने देश के 22 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है. ऐसे में पिछले कई दिनों से गर्मी और हिटवेव का सितम झेल रहे लोगों को जल्द ही राहत की सांस मिल सकती है.

.देश के 22 राज्यों में IMD ने जारी की बारिश की चेतावनी

.दिल्ली-NCR में लोगों को गर्मी और हिटवेव से मिलेगी राहत

.उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

.राजस्थान से लेकर पंजाब में बड़ी राहत की उम्मीद

जून माह खत्म होने के साथ ही मौसम विभाग ने देश के 22 राज्यों में आंधी और तूफान की चेतावनी जारी कर दी है. दिल्ली एनसीआर वालों का भी गर्मी से राहत मिलेगी तो वहीं यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. हालांकि कुछ इलाकों में 70 की रफ्तार से आने वाली आंधी बारिश की रफ्तार को कम कर देगी. मौसम विभगा के अनुसार, जल्द ही मानसून आ सकता है. इस महीने के अंत में उत्तरी राज्यों में आंधी और बारिश से गर्मी से राहत मिल जाएगी. आइए जानते हैं कि आज कैसा रहेगा मौसम का हाल...

इन राज्यों में IMD का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, देश के 22 राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. इनमें उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्यप्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा शामिल हैं.

दिल्ली-NCR में गर्मी और हिटवेव से मिलेगी राहत

दिल्ली-एनसीआर में लोगों को गर्मी और हिटवेव से बड़ी राहत मिल सकती है. दिन के पहले पहर में चिलचिलाती धूप और गर्मी रहेगी, हालांकि दिन ढलने के साथ ही मौसम में बदलाव हो जाएगा. शाम के समय आंधी आ सकती है. हवा की रफ्तार 50 से 60 के बीच हो सकती है. ऐसी स्थिति में लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी. वहीं IMD के अनुसार आज से 26 जून तक दिल्ली एनसीआर में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. बादल छाने के साथ ही कई जगहों पर बारिश का अनुमान है.

उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों कें आंधी और बारिश का अनुमान है. आईएमडी ने यहां बारिश का अलर्ट किया है. ऐसे में मेरठा, अलीगढ़, आगरा से लेकर मथुरा, बस्ती, कानपुर, रामपुर, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज समेत दर्जनभर जिलों में आंधी और बारिश हो सकती है. इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. वहीं तापमान में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी. वहीं बिहार में मौसम एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रहा है. मौसम विभाग की मानें तो बिहार के गया, पूर्वी चंपारण, से लेकर मुजफ्फरपुर, भोजपुर, वैशाली, बक्सर से लेकर मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल मुंगेर तक में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है. यहां आंधी और बारिश के बाद लोगों को गर्मी और हिटवेव से राहत मिलेगी.

उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक में आंधी के साथ ही बारिश का अनुमान है. यहां शिमला से लेकर कांगड़ा, जोत, सुंदरनगर तक में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. आईएमडी ने कुछ इलाकों में ​येलो अलर्ट जारी किया है. इसकी वजह यहां तेज आंधी बारिश के साथ ही बर्फबारी हो सकती है. वहीं उत्तराखंड देहरादून से लेकर पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश के साथ ही मौसम सुहाना रहेगा. लोगों गर्मी से राहत मिलेगी.

राजस्थान से लेकर पंजाब में बड़ी राहत

आईएमडी के अलर्ट के बाद राजस्थान और पंजाब के कई इलाकों में लोगों में आंधी बारिश से गर्मी कम होने की संभावना जगी है. आंधी और बारिश होने से यहां गर्मी और हिटवेव से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. चुरू से लेकर जयपुर और भीलवाड़ा, टोंक, बीकानेर, अजमेर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, बारन, करौली, अलवर और कोटा में अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में 70 की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ ही बारिश की संभावना है, जिसके बाद तापमान 28 डिग्री तक आ सकता है.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.