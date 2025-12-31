Weather Update: आज घने के कोहरे के साथ नये साल पर Delhi-NCR में हो सकती है बरसात, IMD ने जारी किया अलर्ट

दिसंबर के आखिरी दिन भी घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम रही. वहीं मौसम विभाग के अनुसार नई साल पर बारिश होने की संभावना है. इससे लोगों प्रदूषण और कोहरे से थोड़ी निजात मिल सकती है. हालांकि ठिठुरन भरी ठंड बढ़ जाएगी.

Weather Update: दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के साथ ही साल का अंत और बारिश के साथ 2026 की शुरुआत हो सकती है. मौसम के इस बदलाव के साथ ही आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है. बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर समेत यूपी और हरियाणा में ठंड तेजी से बढ़ेगी. वहीं कोहरे और एक्यूआई यानी पॉल्यूशन से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है. मंगलवार को भी घना कोहरा और ठंड बनी रही.

मौसम विभाग के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 यानी आज भी घना कोहरा छाया रहेगा. इसको लेकर आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं नये साल के आते ही मौसम में बदलाव होने की संभावना है. 1 जनवरी को बारिश हो सकती है. इससे तापमान में भारी गिरावट आएगी. ठंड और बढ़ेगी. वहीं आज भी दिल्ली का एक्यूआई खतरनाक स्थिति में है. हालांकि नये साल पर बारिश होने पर प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकती है. आज दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से कम यानी 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. कोहरे को लेकर दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

नई साल पर हो सकती है बारिश

आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. इसका आगाज 1 जनवरी 2026 यानी नई साल से ही होने की संभावना है. इस दिन बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे तापमान में तेजी से गिरावट होगी. नतीजतन अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य -1.5 से 1.5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. वहीं अगले 3 से 4 दिनों तक बादल छाए रहेंगे.

अभी भी खतरनाक स्थिति में है AQI

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अभी AQI खतरनाक स्थिति में बना हुआ है. मंगलवार से लेकर बुधवार को भी यह 400 के पार दर्ज किया गया. इससे हवा की गुणवत्ता बहुत ही खराब स्थिति में आ गई. CPCB के अनुसार, शहर के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बहुत ही खराब रही. हालांकि मौसम विभाग के बारिश के अनुमान अगर सही निकलता है तो आने वाले दिनों में एक्यूआई में कुछ प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है.

