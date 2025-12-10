FacebookTwitterYoutubeInstagram
CG Police Result 2025: इस लिंक से चेक करें छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट, जानें अब आगे क्या होगा?

दिल्ली-NCR में आयरन डोम तैयार, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से आसमान के रास्ते परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर

रात में खाने के बाद सुबह बढ़ जाता है फास्टिंग ब्लड शुगर? तो डायबिटीज में खाएं ये 6 चीजें, ग्लूकोज स्पाइक थम जाएगा

कौन हैं 'शिव कैलाशों के वासी' गाकर वायरल हो रहे DM? बिट्स पिलानी से JNU तक यूं रहा IAS प्रतीक जैन का सफर

जरा सा पेट अपसेट होते ही खाते हैं ये दवा तो रुकिए, हड्डियां खोखला कर शरीर से कई विटामिन्स तक सोख लेती है ये मेडिसिन

तनाव की वजह से रातों को नहीं आती नींद तो सोने से पहले पी लें ये ड्रिंक्स, कम हो जाएगा स्ट्रेस हार्मोन लेवल

भारत

भारत

Weather Update: दिल्ली से लेकर यूपी तक में शुरू हुई भयंकर ठंड, अगले 3 दिनों तक इन इलाकों में रहेगा घना कोहरा

मौसम विभाग के अनुसार, 10 दिसंबर को दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाण के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा. हालांकि सुबह और शाम को तापमान तेजी से नीचे गिरेगा.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 10, 2025, 06:27 AM IST

Weather Update: दिल्ली से लेकर यूपी तक में शुरू हुई भयंकर ठंड, अगले 3 दिनों तक इन इलाकों में रहेगा घना कोहरा
दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान तक में ठंड का कहर शुरू हो गया है. दिसंबर के आगे बढ़ने के साथ ही ठंड में इजाफा हो रहा है. सुबह और रात के समय पारा तेजी से नीचे लुढ़क रहा है. हालांकि अधिकतम तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आई है, लेकिन अगले ​तीन दिनों में तापमान और भी तेजी से नीचे गिर सकता है. साथ ही ज्यादातर जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा. इसको लेकर आईएमडी ने अलर्ट किया है. 

मौसम विभाग के अनुसार, 10 दिसंबर को दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाण के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा. हालांकि सुबह और शाम को तापमान तेजी से नीचे गिरेगा. इसकी वजह से ठंड रहेगा. घना कोहरा रहने की भी संभावना है. ठंड का यह प्रभाव दिसंबर के महीने के आगे बढ़ने के साथ साथ और ज्यादा दिखाई देगा. इसमें लोगों को ठिठुरन भरी ठंड का सामना करना पड़ेगा. 

शुष्क रहेगा मौसम, लेकिन अधिक रहेगी ठंड

इस हफ्ते के आखिरी दिन 13, 14 और 15 दिसंबर को मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन ठंड का असर बढ़ेगा. इसके साथ ही घने कोहरे का सामना करना पड़ सकता है. मौसम विभाग ने कोहरा बढ़ने की संभावना जताई है. ऐसी स्थिति में संभलकर वाहन चलाने की जरूरत है. वहीं इस यूपी के पूर्वी जिलों से लेकर पश्चिमी तक अलग अलग जगहों पर ठंड का अलग प्रभाव देखने को मिलेगा. तापमान में कहीं ज्यादा गिरावट तो कुछ जगहों में इसमें कम गिरावट रहेगी. 

पछुआ हवा से सर्द हो जाएंगी रातें

मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों तक रातें और ज्यादा ठंडी हो जाएगी. सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ेगी. इसकी वजह पछुआ हवाओं का चलना है, जो तापमान को गिरा देगी. साथ ही शीतलहर सर्दी को बढ़ाएगी. कई राज्य और जिलों में पछुआ हवाओं का भारी प्रकोप रहेगा. वहीं प्रदेश में दो लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने के कारण कई जिलों में बादलों की आवाजाही बनी हुई थी. मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार दिन के समय अच्छी धूप खिलेगी. 

