Weather Update: देश में दो तरह का मौसम, उत्तर भारत में लू का प्रकोप तो दक्षिण-पश्चिम में भारी बारिश, जानें अगले 7 दिनों का हाल

देश की दो अलग अलग दिशाओं में मौसम का अलग मिजाज देखने को मिलेगा. मौसम विभाग के अनुसान, जहां एक तरफ बारिश का कहर रहेगा तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को लू से बचाव करना होगा.

Weather Forecast: इस बार देश की अलग अलग दिशाओं में मौसम का हाल अलग ही देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण पश्चिम में भारी बारिश का सामना करना पड़ेगा तो वहीं उत्तर भारत में तापमान बढ़ने के साथ ही लू का खतरा और बढ़ जाएगा. इसको लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है. अगले 7 दिनों तक मौसम का हाल कुछ इसी तरह का होगा. दोनों ही तरफ लोग परेशान हो सकते हैं. आइए जानते हैं आज के मौसम का हाल...

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम आज से आगे बढ़ गया है, जिसकी वजह से पश्चिम और मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में इसका जोरदार असर देखने को मिलेगा. नागालैंड लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कहीं ज्यादा भारी बारिश होगी. सोमवार को, आईएमडी की संभावना है कि यह तूफान और भी आगे बढ़कर मध्य अरब सागर के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में भयंकर आंधी और तूफान के साथ बारिश होगी. इनमें अगले 7 दिनों तक बारिश होने की संभावना है. इससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिल जाएगी, लेकिन मूसलाधार बारिश परेशानी बढ़ा सकती है.

यहां रहेगी चिलचिलाती धूप और लू

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार से एक ही देश में दो तरह का मौसम देखने को मिलेगा. दक्षिण पश्चिम में भयंकर बारिश और आंधी तूफान चलेगा तो वहीं उत्तर भारत में लोग चिलचिलाती धूप से परेशान हो जाएंगे. यहां तापमान 43 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है. वहीं गर्म लू लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देंगी. मौसम विभाग ने दोनों ही स्थितियों के लिए एक साथ अलर्ट जारी किया है.

कैसा रहेगा दिल्ली एनसीआर का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में लोगों को अभी गर्मी से कोई राहत ​नहीं मिलेगी. हालांकि यानी सोमवार को बादल छाए रहेंगे. तापमान 40 से 43 डिग्री के बीच रहेगा. इसके साथ ही 40 से 50 प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. इससे तापमान में हल्की गिरावट आएगी. शाम होने तक गर्मी कुछ हद तक कम हो जाएगी. वहीं लोगों को लू का सामना करना पड़ सकता है. अगले 7 दिनों तक लोगों को मौसम से कोई राहत नहीं मिलने वाली है. नोएडा से लेकर गुरुग्राम और गाजियाबाद तक तापमान चढ़ हुआ रहेगा.

इन राज्यों में चलेगी लू

मौसम विभाग ने उत्तर भारत में स्थित हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 8 जून से लेकर 11 जून के बीच तेज लू चलने की संभावना जताई है. आईएमडी ने अलर्ट जारी कर लोगों से दोपहर के समय खुले आसमान के नीचे रहने की अपील की है. वहीं इस बीच तापमान भी 45 पार पहुंच सकता है. ऐसे में लोगों को गर्मी से बचाव करना ही बेहतर होगा. हालांकि कुछ समय बाद मौसम में बदलाव की संभावना है.

इन राज्यों में जमकर होगी बारिश

वहीं गोवा, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु और बंगाल में मूसलाधार बारिश होगी. मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण और पश्चिम में स्थित राज्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश रहेगी. अगले 7 दिनों तक यहां बादल जमकर बरसेंगे. यहां लोगों को गर्मी से तो राहत मिल जाएगी, लेकिन मूसलाधार बारिश और तूफान समस्याओं को बढ़ा सकता है. आईएमडी ने इन राज्यों में 8, 9 और 10 जून तक अलर्ट जारी किया है. वहीं इसका प्रभाव मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी पड़ेगा, जहां बारिश होने की संभावना बनी हुई है.

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