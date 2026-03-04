Weather Update:होली के रंगो की तरह बदल रहा मौसम का मिजाज,​ दिल्ली एनसीआर में बढ़ेगी गर्मी, देश के इन 5 राज्यों में बारिश के आसार 

देश के ज्यादातर राज्यों में गर्मी का प्रभाव देखने को मिल रहा है. तापमान में लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 5 राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है.

देश में गर्मी ने दस्तक दे दी है. इसके चलते यूपी से लेकर राजस्थान समेत कई राज्यों में तापमान 30 के पार पहुंच गया है तो वहीं आईएमडी ने कुछ जगहों पर बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है.इसकी वजह पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना है, जिसके चलते आने वाले 5 से 6 दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. हालांकि आज यानी होली के दिन तेज धूप और साफ मौसम देखने को मिलेगा.

दिल्ली एनसीआर में ऐसा रहेगा आज मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में आज मौसम साफ रहेगा. दिन में आराम से लोग होली खेल सकेंगे. हालांकि तापमान 28 से 30 के बीच रहने की संभावना है. होली के अगले ही दिन तापमान में थोड़ी सी बढ़त जरूर देखने को मिलेगी. इसके साथ ही दोपहर में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. यह हवा प्रदूषण से जरूर राहत दिला सकती है. नोएडा से लेकर गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव में मौसम हलका रहेगा.

पश्चिमी और मध्य यूपी में बढ़ेगी तपिश

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिले जैसे बागपत से लेकर मेरठ, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, अयोध्या और प्रयागराज में तापमान में बढ़ सकता है. होली के दिन यानी आज यहां अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. वहीं मौसम शुष्क और धूप वाला रहेगा. दोपहर के समय गर्म हवाएं चल सकती हैं. इससे सावधान की जरूरत है.

आने वाले दिनों में मौसम में होगा बदलाव

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. देश के कई राज्यों समेत यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है. गोरखपुर से लेकर देवरिया, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर और वाराणसी तक 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के बारिश की संभावना है. इसके चलते तापमान में भी ​हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है.

देश के इन 5 राज्यों में बारिश की चेतावनी

आईएमडी ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की जानकारी देने के साथ ही देश के 5 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार 4 से 9 मार्च के बीच देश के 5 राज्य जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, असम और मेघायल में हल्की और मध्यम बारिश के आसार हैं. यहां गरज और बिजली के साथ हल्की बारिश की संभावना है. वहीं उत्तराखंड में 8 से 9 मार्च के बीच बारिश हो सकती है. सिक्किम में भी घना कोहरा और बारिश हो सकती है.

