Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में तपती गर्मी से होगी परेशानी, इन 8 राज्यों में झमाझम बारिश के साथ चलेगी तेज हवा

देशभर में मार्च का महीना आगे बढ़ने के साथ ही तापमान बढ़ता जा रहा है. दिन में चिलचिलाती धूप और रात में गर्मी परेशान कर रही है. वहीं राजस्थान में भी आने वाले दिनों में लू चलने की चेतावनी जारी की है. हालांकि इसी बीच अगले कुछ दिनों में देश के 8 राज्यों में मध्यम और झमाझम बारिश होने के आसार हैं. इससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी. आइए जानते हैं दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी, बिहार समेत देश में मौसम का हाल...

ऐसा रहेगा दिल्ली एनसीआर का हाल

देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी ने अपना हाल दिखाना शुरू कर दिया है. धीरे धीरे बढ़ता तापमान लोगों के लिए मुश्किल खड़ी करने लगा है. आज दिन में हल्के बादल छाने की उम्मीद है. इससे लोगों की हल्की राहत जरूर मिलेगी. तापमान 34 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. हालांकि दिल्ली एनसीआर में बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा.

जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में बढ़ेगा तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, आज से लेकर अगले तीन दिनों तक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तापमान बढ़ने की संभावना है. यहां तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रह सकता है. वहीं उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाके जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश में कल यानी 11 मार्च तक तापमान 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने की संभावना है.

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से यहां पड़ेगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. इसकी वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च से बारिश होने की संभावना बनेगी. इसके चलते जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक आने वाले दिनों में तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है. हालांकि मौसम का यह मिजाज 11 मार्च के बाद ही बदलेगा. इससे पहले यहां भी गर्मी का सीतम जारी रहेगा.

इन राज्यों में है बारिश की संभावना

आईएमडी के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव ​उत्तर पश्चिमी इलाकों में पड़ेगा. इसमें खासकर पहाड़ी इलाके शामिल है. यही वजह है कि 9 से 15 मार्च के बीच हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है. यहां बादलों की गजर के साथ ही 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी. वहीं 10 से 13 मार्च के बीच उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, 9 और 10 मार्च को गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश होने की संभावना बन रही है. वही बिहार और झारखंड में 10 से 11 मार्च के बीच बारिश की संभावना है. वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी 14 से 15 मार्च के बीच बादलों की गरज के साथ बारिश के आसार बनेंगे.

