FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में तपती गर्मी से होगी परेशानी, इन 8 राज्यों में झमाझम बारिश के साथ चलेगी तेज हवा

दिल्ली-एनसीआर में तपती गर्मी से होगी परेशानी, इन 8 राज्यों में झमाझम बारिश के साथ चलेगी तेज हवा

LPG यूजर्स को झटका! अब 21 नहीं 25 दिन बाद ही बुक होगा सिलेंडर, बदले नियम

LPG यूजर्स को झटका! अब 21 नहीं 25 दिन बाद ही बुक होगा सिलेंडर, बदले नियम

सावधान! 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा मुफ्त अनाज, सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए जारी की सख्त चेतावनी

सावधान! 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा मुफ्त अनाज, सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए जारी की सख्त चेतावनी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पाकिस्तान से भारत आकर ठेले पर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना डाला 600 करोड़ का कारोबार

पाकिस्तान से भारत आकर ठेले पर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना डाला 600 करोड़ का कारोबार

इन देशों में गंदगी के लिए है ‘जीरो टॉलरेंस’कल्चर, जानिए भारत कहां करता है Top 10 क्लीनेस्ट कंट्री में स्टैंड?

इन देशों में गंदगी के लिए है ‘जीरो टॉलरेंस’कल्चर, जानिए भारत कहां करता है Top 10 क्लीनेस्ट कंट्री में स्टैंड?

ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानें उनके प्रोफेशन के साथ मानुषी छिल्लर के साथ कनेक्शन

ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानें उनके प्रोफेशन के साथ मानुषी छिल्लर के साथ कनेक्शन

Homeभारत

भारत

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में तपती गर्मी से होगी परेशानी, इन 8 राज्यों में झमाझम बारिश के साथ चलेगी तेज हवा

दिन में चिलचिलाती धूप और रात की उमस ने दिल्ली एनसीआर के लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है. हालांकि मौसम विभाग ने देश के 8 राज्यों में बारिश और हवा की संभावना जताई है. 

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Mar 10, 2026, 07:12 AM IST

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में तपती गर्मी से होगी परेशानी, इन 8 राज्यों में झमाझम बारिश के साथ चलेगी तेज हवा
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

देशभर में मार्च का महीना आगे बढ़ने के साथ ही तापमान बढ़ता जा रहा है. दिन में चिलचिलाती धूप और रात में गर्मी परेशान कर रही है. वहीं राजस्थान में भी आने वाले दिनों में लू चलने की चेतावनी जारी की है. हालांकि इसी बीच अगले कुछ दिनों में देश के 8 राज्यों में मध्यम और झमाझम बारिश होने के आसार हैं. इससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी. आइए जानते हैं दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी, बिहार समेत देश में मौसम का हाल...

ऐसा रहेगा दिल्ली एनसीआर का हाल

देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी ने अपना हाल दिखाना शुरू कर दिया है. धीरे धीरे बढ़ता तापमान लोगों के लिए मुश्किल खड़ी करने लगा है. आज दिन में हल्के बादल छाने की उम्मीद है. इससे लोगों की हल्की राहत जरूर मिलेगी. तापमान 34 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. हालांकि दिल्ली एनसीआर में बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा. 

जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में बढ़ेगा तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, आज से लेकर अगले तीन दिनों तक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तापमान बढ़ने की संभावना है. यहां तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रह सकता है. वहीं उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाके जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश में कल यानी 11 मार्च तक तापमान 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने की संभावना है.

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से यहां पड़ेगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. इसकी वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च से बारिश होने की संभावना बनेगी. इसके चलते जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक आने वाले दिनों में तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है. हालांकि मौसम का यह मिजाज 11 मार्च के बाद ही बदलेगा. इससे पहले यहां भी गर्मी का सीतम जारी रहेगा.

इन राज्यों में है बारिश की संभावना

आईएमडी के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव ​उत्तर पश्चिमी इलाकों में पड़ेगा. इसमें खासकर पहाड़ी इलाके शामिल है. यही वजह है कि 9 से 15 मार्च के बीच हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है. यहां बादलों की गजर के साथ ही 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी. वहीं 10 से 13 मार्च के बीच उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, 9 और 10 मार्च को गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश होने की संभावना बन रही है. वही बिहार और झारखंड में 10 से 11 मार्च के बीच बारिश की संभावना है. वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी 14 से 15 मार्च के बीच बादलों की गरज के साथ बारिश के आसार बनेंगे. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पाकिस्तान से भारत आकर ठेले पर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना डाला 600 करोड़ का कारोबार
पाकिस्तान से भारत आकर ठेले पर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना डाला 600 करोड़ का कारोबार
इन देशों में गंदगी के लिए है ‘जीरो टॉलरेंस’कल्चर, जानिए भारत कहां करता है Top 10 क्लीनेस्ट कंट्री में स्टैंड?
इन देशों में गंदगी के लिए है ‘जीरो टॉलरेंस’कल्चर, जानिए भारत कहां करता है Top 10 क्लीनेस्ट कंट्री में स्टैंड?
ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानें उनके प्रोफेशन के साथ मानुषी छिल्लर के साथ कनेक्शन
ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानें उनके प्रोफेशन के साथ मानुषी छिल्लर के साथ कनेक्शन
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान या अभिषेक नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान या अभिषेक नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
Kitchen Hacks: आलू काटते ही क्यों पड़ जाते हैं काले? इसे बचाने के लिए अपनाएं किचन के ये ट्रिक्स
Kitchen Hacks: आलू काटते ही क्यों पड़ जाते हैं काले? इसे बचाने के लिए अपनाएं किचन के ये ट्रिक्स
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 8 March: करियर, पैसा और रिश्तों में आज किस राशि का चमकेगा भाग्य? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Horoscope 8 March: करियर, पैसा और रिश्तों में आज किस राशि का चमकेगा भाग्य? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा
Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा
Budh-Rahu Yuti: बुध के राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 3 राशियों की जिंदगी में आएगी तबाही, मानसिक दबाव-धन हानि और विवाद बढ़ेगा
बुध के राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 3 राशियों की जिंदगी में आएगी तबाही, मानसिक दबाव-धन हानि और विवाद बढ़ेगा
बाबा वेंगा और नोस्ट्राडेमस के बाद चीनी भविष्यवक्ता का भी दावा हो रहा सच, क्या ईरान-इजराइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा?
बाबा वेंगा और नोस्ट्राडेमस के बाद चीनी भविष्यवक्ता का भी दावा हो रहा सच, क्या ईरान-इजराइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा?
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
MORE
Advertisement