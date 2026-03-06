Weather Update: Delhi-NCR में बरपेगा गर्मी का कहर, यूपी राजस्थान और से लेकर मध्य भारत में 40 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान

FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

लोगों से भरी नजर आ रही हैं सड़कें, ईरान में मोर्चा खोलें कुर्द लड़ाके- ट्रंप, ईरान में US का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू, जमीन पर सेना की तैनाती पर भड़का

किस दिन है मीन संक्रांति, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

Delhi-NCR में बरपेगा गर्मी का कहर, यूपी राजस्थान और से लेकर मध्य भारत में 40 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान

क्रूड ऑयल की ही टेंशन नहीं, बासमती चावल भी अटका... US-ईरान युद्ध से भारत पर मंडराने लगा आर्थिक संकट!

Showering After Eating: क्या खाना खाने के तुरंत बाद नहाना सही है? एक्सपर्ट ने बताया सच

इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

दोस्ती से प्यार में बदला रिश्ता, सानिया चंडोक से कैसे मिले थे अर्जुन तेंदुलकर, क्या है 'Love Story'

मौसम विभाग के अनुसार, देश भर मौसम का अलग अलग मिजाज है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गर्मी उत्तर और पश्चिमी से लेकर मध्य भारत के राज्यों में देखने को मिल रही है. यहां मार्च की शुरुआत के साथ ही तापमान ने रफ्तार पकड़ ली है.

Nitin Sharma

Updated : Mar 06, 2026, 06:41 AM IST

मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने पूरी तरह से वापसी कर दी है. इस महीने के आगे बढ़ते बढ़ते तापमान भी तेजी से चढ़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है. गर्मी का यह रूप उत्तर और मध्य भारत में स्थित राज्यों में देखने को मिल सकता है. वहीं पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से बारिश और बर्फबारी की संभावना है. ऐसी स्थिति में यहां लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी. 

इन राज्यों में बढ़ रहा तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, देश भर मौसम का अलग अलग मिजाज है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गर्मी उत्तर और पश्चिमी से लेकर मध्य भारत के राज्यों में देखने को मिल रही है. यहां मार्च की शुरुआत के साथ ही तापमान ने रफ्तार पकड़ ली है. हर दिन तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ रहा है. यही वजह है कि राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़, हरियाणा और यूपी के इलाकों में तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच पहुंच गया है. हालांकि सुबह और शाम के समय तापमान कुछ हद तक नीचे जरूर पहुंचता है, लेकिन दोपहर के समय यह अपने पीक पर है. 

राजस्थान और हरियाणा में गर्म हवाएं

मौसम विभाग की मानें तो अरब सागर में बने एंटी साइक्लोन के प्रभाव से राजस्थान के कुछ ​हिस्सों में गर्म हवाएं चलना शुरू हो गई हैं. इसकी वजह से तापमान में बढ़त​ दर्ज की जा रही है. वहीं मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और हरियाणा में भी पिछले कुछ दिनों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है और कई शहरों में तेज गर्मी महसूस होने लगी है.

दिल्ली एनसीआर में भी पड़ेगी चिलचिलाती गर्मी

देश की राजधानी दिल्ली से लेकर इससे सटे एनसीआर यानी नोएडा, गाजियाबाद, फरिदाबार और गुड़गांव में लोगों को गर्मी का अहसास होने लगा है. यहां दोपहर के समय में तापमान 17 से 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. आने वाले दिनों में यहां के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है. आज यहां 34 डिग्री के बीच तापमान रह सकता है. हालांकि सुबह और शाम के समय लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है. वहीं पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की बात करें तो यहां पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बर्फबारी और बारिश की संभावना बनी हुई है. मौसम विभाग ने 9 मार्च तक यहां के कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना जाहिर की है. 

