ब्रेकिंग न्यूज़

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का लिवर कैंसर से निधन, इलाज के दौरान नोएडा के अस्पताल में तोड़ा दम

Weather Update: फरवरी माह में ही शुरू हुई अप्रैल जैसी गर्मी, ​दिल्ली-एनसीआर से लेकर राजस्थान तक में बढ़ा तापमान

MP: इंदौर में दूषित पानी के बाद जहरीली गैस से अफरा-तफरी, लोगों को सांस लेने में होने लगी दिक्कत

Vijay-Rashmika Wedding: न पंडित, न 7 फेरे और न ही दहेज प्रथा... भारतीय शादियों से क्यों अलग है कोडवा रीति रिवाज से शादी?

Virosh Wedding Photos: एक-दूजे के हुए विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना, देखें शादी की खूबसूरत तस्वीरें

T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

Homeभारत

भारत

Weather Update: फरवरी माह में ही शुरू हुई अप्रैल जैसी गर्मी, ​दिल्ली-एनसीआर से लेकर राजस्थान तक में बढ़ा तापमान

फरवरी में ही दिल्ली एनसीआर में गर्मी रिकॉर्ड दर्ज करने लगी है. आज भी तापमान 30°C तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग के अनुसार मार्च की शुरुआत के साथ ही तापमान 35°C तक पहुंच सकता है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Feb 27, 2026, 06:51 AM IST

Weather Update: फरवरी माह में ही शुरू हुई अप्रैल जैसी गर्मी, ​दिल्ली-एनसीआर से लेकर राजस्थान तक में बढ़ा तापमान
Weather Update: दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी और बिहार तक से सर्दी लगभग जा चुकी है. कुछ जगहों पर तेजी से बढ़े तापमान ने गर्मी को बढ़ा दिया है. दोपहर के समय बाहर निकलने में लोगों के पसीने छूट जा रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार, इस साल तापमान अधिक रहेगा. गर्मी ज्यादा पड़ेगी. ला नीना के कमजोर होने से सर्दी का असर जल्द कम होने के साथ ही गर्मी ने दस्तक दे दी है. इसी वजह से फरवरी में तेज धूप और भारी गर्मी पड़ना शुरू हो गया है. 

आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, लेकिन लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा. न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री के बीच रह सकता है. मौसम विभाग की मानें तो बारिश की कोई संभावना नहीं है. इस बार होली का त्योहार आने तक तापमान 32 डिग्री के पार हो जाएगा. वहीं एनसीआर में आने वाले दिनों में तापमान बढ़ेगा. हालांकि 27 और 28 फरवरी को हल्‍की धुंध छाई रहने की संभावना है. 

एक्यूआई में आई गिरावट, लेकिन गर्मी बढ़ी

दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन तापमान बढ़ने की वजह से दोपहर के समय गर्मी बढ़ती जा रही है. हालांकि सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है. इसके पीछे की वजह ठंडी हवाओं का चलना है, लेकिन आने वाले दिनों में यह भी बंद हो जाएगी. नोएडा और गाजियाबाद में धूप तीखी रहेगी. 

राजस्थान में शुरू भयंकर गर्मी

फरवरी माह में ही राजस्थान में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है. यहां तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है. इसकी वजह से लोगों परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि आने वाले हफ्ते में यहां हल्की बारिश हो सकती है. इससे तापमान में कुछ कमी जरूर आएगी, लेकिन आज भी लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. तापमान लगातार बढ़त की तरफ ही रहेगा. 

