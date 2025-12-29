FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक से पीड़िता की मां खुश, कहा- सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए | उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कुलदीप सेंगर की जमानत पर SC ने रोक लगाई

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Paush Putrada Ekadashi Vrat Katha: 30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत

30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत

FMGE 2025: NBEMS ने खोली एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करने की विंडो, natboard.edu.in पर ऐसे करें अपडेट

FMGE 2025: NBEMS ने खोली एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करने की विंडो, natboard.edu.in पर ऐसे करें अपडेट

2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा 

2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट

'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट

UPSC को 'समय की बर्बादी' बताने वाले PM के टॉप एडवाइजर खुद हैं हाईली एजुकेटेड, जानें संजीव सान्याल का करियर प्रोफाइल

UPSC को 'समय की बर्बादी' बताने वाले PM के टॉप एडवाइजर खुद हैं हाईली एजुकेटेड, जानें संजीव सान्याल का करियर प्रोफाइल

सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म

सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म

Homeभारत

भारत

Weather Update: शीतलहर के साथ बर्फ की चादर में ढक जाएगा कश्मीर, नये साल तक उत्तर भारत में छाया रहेगा घना कोहरा

मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी 2026 तक घना कोहरा रहने की संभावना जाहिर की है. इस दौरान विजिबिलिटी बेहद कम हो सकती है. 

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 29, 2025, 11:50 AM IST

Weather Update: शीतलहर के साथ बर्फ की चादर में ढक जाएगा कश्मीर, नये साल तक उत्तर भारत में छाया रहेगा घना कोहरा
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिसंबर खत्म होने के साथ एक बार फिर से कोहरे और शीतलहरों ने दस्तक दे दी है. 29 दिसंबर को ही उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में घना कोहरा छाया रहा. इसके चलते दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब और हरियाणा तक में विजिबिलिटी काफी कम रही. यह अगले एक हफ्ते तक जारी रह सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, नये साल की शुरुआत शीतलहर और घने कोहरे के साथ ही होगी. वहीं कश्मीर में भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है. 

मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी 2026 तक घना कोहरा रहने की संभावना जाहिर की है. इस दौरान विजिबिलिटी बेहद कम हो सकती है. वहीं जम्मू कश्मीर में नये तक बर्फबारी बारी का दौर शुरू हो जाएगा. यह समय बेहद कड़ाके की ठंड वाला रहेगा. बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है. 

इन राज्यों में अलर्ट जारी

पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, असम, मेघालय से लेकर नागालैंड और मणिपुर तक में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. यहां घना कोहरा रहने की संभावना है. वहीं हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां पर भी विजिबिलिटी बेहद कम होगी. ऐसे में लोगों को सर्तक रहने की जरूरत है. सड़कों पर सावधानी से चलें. वाहनों की गति को धीमा ही रखें. 

इन प्रदेशों में शीतलहर से बढ़ेगी ठंड

आईएमडी के अनुसार, दिसंबर के आखिरी और जनवरी के शुरुआती दिनों में बिहार से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशर, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है. यह शीतलहर ठिठुरन भरी ठंड को और ज्यादा बढ़ाएगी. वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ ही बिजली कड़कने की चेतावनी दी गई है. 

कश्मीर में बर्फबारी के आसार

मौसम विभाग के अनुसार, दिसंबर के आखिरी दिनों कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो जाएगी. यह नये साल के आसपास तक जारी रहेगी. हालांकि इसबीच बारिश की भी संभावना बनी हुई है. यहां कई इलाकों में न्यूनतम तापमान जीरो डिग्री से नीचे जा सकता है. इससे वहां के लोगों जनजीवन प्रभावित हो सकता है. वहीं दिल्ली एनसीआर में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है. यहां भी ठंड का सीतम झेलना पड़ेगा. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट
'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट
UPSC को 'समय की बर्बादी' बताने वाले PM के टॉप एडवाइजर खुद हैं हाईली एजुकेटेड, जानें संजीव सान्याल का करियर प्रोफाइल
UPSC को 'समय की बर्बादी' बताने वाले PM के टॉप एडवाइजर खुद हैं हाईली एजुकेटेड, जानें संजीव सान्याल का करियर प्रोफाइल
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
2025 में बिरयानी बनी रही बादशाह या किसी और स्ट्रीट फूड ने छीना ताज? ज़ोमैटो-स्विगी डेटा से भारत में टेस्ट ट्रेंड्स का खुलासा
2025 में बिरयानी बनी रही बादशाह या किसी और स्ट्रीट फूड ने छीना ताज? ज़ोमैटो-स्विगी डेटा से भारत में टेस्ट ट्रेंड्स का खुलासा
Microsoft के को-फाउंडर Bill Gates के तीनों बच्चों का क्या है प्रोफेशन? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
Microsoft के को-फाउंडर Bill Gates के तीनों बच्चों का क्या है प्रोफेशन? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
2026 में कब है मकर संक्रांति-महाशिवरात्रि, होली- नवरात्रि और दशहरा-दिवाली, पूरे साल के तीज-त्योहार का यहां देखें पंचांग और कलेंडर
2026 में कब है मकर संक्रांति-महाशिवरात्रि, होली- नवरात्रि और दशहरा-दिवाली, पूरे साल के तीज-त्योहार का यहां देखें पंचांग और कलेंडर
2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण
2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण
Today Horoscope: आज इन राशियों को खर्च और भावनाओं पर रखना होगा कंट्रोल तो कुछ की होगी धैर्य की परीक्षा
आज इन राशियों को खर्च और भावनाओं पर रखना होगा कंट्रोल तो कुछ की होगी धैर्य की परीक्षा
Numerology: दिल से बादशाह लेकिन गुस्से में आपा खो देते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, प्यार में इस वजह से होते हैं असफल
दिल से बादशाह लेकिन गुस्से में आपा खो देते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, प्यार में इस वजह से होते हैं असफल
MORE
Advertisement