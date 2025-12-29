Weather Update: शीतलहर के साथ बर्फ की चादर में ढक जाएगा कश्मीर, नये साल तक उत्तर भारत में छाया रहेगा घना कोहरा

मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी 2026 तक घना कोहरा रहने की संभावना जाहिर की है. इस दौरान विजिबिलिटी बेहद कम हो सकती है.

दिसंबर खत्म होने के साथ एक बार फिर से कोहरे और शीतलहरों ने दस्तक दे दी है. 29 दिसंबर को ही उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में घना कोहरा छाया रहा. इसके चलते दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब और हरियाणा तक में विजिबिलिटी काफी कम रही. यह अगले एक हफ्ते तक जारी रह सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, नये साल की शुरुआत शीतलहर और घने कोहरे के साथ ही होगी. वहीं कश्मीर में भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है.

मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी 2026 तक घना कोहरा रहने की संभावना जाहिर की है. इस दौरान विजिबिलिटी बेहद कम हो सकती है. वहीं जम्मू कश्मीर में नये तक बर्फबारी बारी का दौर शुरू हो जाएगा. यह समय बेहद कड़ाके की ठंड वाला रहेगा. बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है.

इन राज्यों में अलर्ट जारी

पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, असम, मेघालय से लेकर नागालैंड और मणिपुर तक में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. यहां घना कोहरा रहने की संभावना है. वहीं हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां पर भी विजिबिलिटी बेहद कम होगी. ऐसे में लोगों को सर्तक रहने की जरूरत है. सड़कों पर सावधानी से चलें. वाहनों की गति को धीमा ही रखें.

इन प्रदेशों में शीतलहर से बढ़ेगी ठंड

आईएमडी के अनुसार, दिसंबर के आखिरी और जनवरी के शुरुआती दिनों में बिहार से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशर, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है. यह शीतलहर ठिठुरन भरी ठंड को और ज्यादा बढ़ाएगी. वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ ही बिजली कड़कने की चेतावनी दी गई है.

कश्मीर में बर्फबारी के आसार

मौसम विभाग के अनुसार, दिसंबर के आखिरी दिनों कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो जाएगी. यह नये साल के आसपास तक जारी रहेगी. हालांकि इसबीच बारिश की भी संभावना बनी हुई है. यहां कई इलाकों में न्यूनतम तापमान जीरो डिग्री से नीचे जा सकता है. इससे वहां के लोगों जनजीवन प्रभावित हो सकता है. वहीं दिल्ली एनसीआर में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है. यहां भी ठंड का सीतम झेलना पड़ेगा.

